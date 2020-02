Gf Vip | Serena Enardu, lite in diretta: “Mi hai dato della mign***a?”

GF Vip, accesa lite in diretta tra Serena Enardu e un’altra concorrente: “Mi hai dato della mign***a?”, volano parole grosse in studio, cos’è successo.

Serena Enardu è stata senza alcun dubbio la protagonista assoluta di questa edizione del Grande Fratello Vip, almeno fino ad ora. L’ex tronista e il suo fidanzato Pago hanno appassionato tantissimo il pubblico con la loro tormentata storia d’amore, finita a Temptation Island e ricominciata, non senza difficoltà, proprio nella casa più spiata d’Italia, dove lei ha seguito il suo compagno per provare a riconquistare la sua fiducia. Tante cose sono successe durante la permanenza di Serena in casa. Non sono mancati momenti di passione con Pago, ma anche attimi di forte tensione e liti per la coppia, che è stata messa a dura prova dalla convivenza ‘forzata’, ma alla fine è riuscita a ritrovarsi. Ieri Serena è stata eliminata, ma si è detta tranquilla e felice per il suo percorso, perché ha lasciato Pago sereno. L’ex tronista nella casa ha legato molto con Antonella Elia e Licia Nunez, ma ha avuto anche scontri con altri concorrenti. L’ultimo in studio, dopo la sua uscita: parole forti sono volate in diretta, ecco cos’è successo.

GF Vip, lite in diretta per Serena Enardu: “Mi hai dato della mign***a?”, caos in studio

Serena Enardu ieri è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, perdendo al televoto con Fabio Testi. Dopo il suo arrivo in studio, l’ex tronista ha risposto alle domande di Alfonso Signorini, che le ha chiesto anche se in futuro vorrà sposare Pago, rimanendo poi spiazzato dalla risposta di lei. Ma non è tutto. Il conduttore si è collegato poi con la casa e ha mostrato a tutti un filmato in cui Serena parla sottovoce a cena con Antonella Elia, usando parole forti contro Adriana Volpe, per un ‘salmone di troppo’ dato ad Andrea Denver. “Io gliel’avevo chiesto e me ne ha dato metà, mentre Denver, che non gliel’aveva chiesto, l’ha avuto intero”, si è lamentata Serena. “Ora capisco perché ci sono le guerre nel mondo. E poi sono io la mign***a di turno”. Questa uscita ha fatto letteralmente sbottare Adriana, che si è sentita offesa: “Mi hai dato della mign***a? Dillo a qualcun altro, non a me”, ha replicato con forza la conduttrice.

I toni tra le due si sono subito accesi e non sono mancate parole pesanti. Ci ha pensato poi Signorini a smorzare il tutto, facendo tranquillizzare le due donne e andando poi avanti con la trasmissione.