Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini:”Vi sposerete?”, la risposta di Serena Enardu a questa domanda spiazza il conduttore e tutto il pubblico in studio.

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata decisamente scoppiettante e ha riservato, come sempre, grandissime emozioni e colpi di scena indimenticabili. In casa sono entrate tre nuove possibili concorrenti, tre bellissime ragazze, che di sicuro sconvolgeranno gli equilibri che gli inquilini stanno costruendo a fatica. Parliamo di Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente. Solo una di loro, a quanto pare, diventerà una concorrente ufficiale del programma e nei prossimi giorni scopriremo chi. Non sono mancati gli screzi e le liti in casa, con Antonella Elia e Patrick protagonisti di un forte scontro. La showgirl ha avuto un momento di grande sconforto subito dopo e ha addirittura minacciato di voler abbandonare la casa. Ma la puntata di ieri è stata anche quella che ha visto l’eliminazione di una grande protagonista del reality. Stiamo parlando di Serena Enardu, che ha perso al televoto contro Fabio Testi e ha dovuto abbandonare il gioco, ma soprattutto ha lasciato ‘da solo’ il suo fidanzato Pago, che a fine puntata è finito in nomination insieme a Licia Nunez, e dunque rischia anche lui di uscire tra pochi giorni. Una volta entrata in studio dopo l’eliminazione, Serena ha risposto ad alcune domande di Alfonso Signorini in merito al suo percorso, ma soprattutto sul suo futuro: “Vi sposerete?”, le ha chiesto il conduttore. La risposta di Serena ha spiazzato tutti in studio.

Grande Fratello Vip, Signorini: “V sposerete?”, Serena spiazza tutti con la sua risposta

Durante la puntata di ieri sera del GF Vip, c’è stata l’eliminazione di Serena Enardu. Una volta tornata in studio da Alfonso Signorini, l’ex tronista sarda ha parlato un po’ del suo percorso e ha detto che a penalizzarla, secondo lei, c’è stato il fatto che nella casa sia entrata più la sua storia con Pago che la sua persona. “Magari sarebbe andata comunque così”, ha detto scherzando, “ma sicuramente la mia relazione è stata determinante per l’eliminazione”. Sempre parlando di Pago, poi, Alfonso le ha chiesto se fosse soddisfatta di come sono andate le cose con lui, e la concorrente ha risposto di sì, aggiungendo di sentirsi come se avesse vinto, perché è riuscita nel suo intento di trascorrere del tempo con il suo compagno e di tranquillizzarlo sulla loro storia. Infine, la domanda fatidica: “Vi sposerete?”, ha chiesto il conduttore, e qui Serena ha spiazzato tutti, perché ha risposto senza esitazione: “Penso proprio di sì”.

Se, infatti, in passato Serena si è detta più volte non particolarmente favorevole al matrimonio, adesso a quanto è propensa a fare questo grande passo con Pago, e la notizia sta facendo già sognare i tantissimi fan della coppia.