I Soliti Ignoti, splendida notizia in arrivo per Amadeus: l’indiscrezione

Sta per arrivare una splendida notizia per I Soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus: ecco l’indiscrezione rilanciata da alcuni siti

I Soliti Ignoti è un programma televisivo a premi in onda su Rai Uno dall’11 giugno 2007. Il programma è andato in onda dal 2007 al 2012 con il sottotitolo di “Identità nascoste” e condotto dal compianto Fabrizio Frizzi. Dopo alcuni anni di stop, il programma è tornato in onda dal 20 marzo 2017, in sostituzione di Affari tuoi, e condotto da Amadeus. Per un breve periodo è andato in onda anche di domenica nella fascia preserale con il nome di “Insoliti Ignoti“. Il programma di Rai Uno con Amadeus ha raggiunto un successo straordinario ed è riuscito addirittura a fare concorrenza al tg satirico in onda contemporaneamente su Canale 5. Grazie agli ottimi risultati ottenuti alla conduzione del programma, Ama è stato nominato direttore artistico e conduttore della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

I Soliti Ignoti, splendida notizia in arrivo per Amadeus

Dopo l’estenuante lavoro sul palco dell’Ariston di Sanremo, il direttore artistico e conduttore Amadeus avrebbe meritato un periodo di pausa. Ama, invece, è tornato immediatamente a lavoro e soprattutto al timone del programma in onda nella fascia serale su Rai Uno. Nella prima puntata post Sanremo, il conduttore ha invitato in studio Rosario Fiorello, amico e collega anche sul palco dell’Ariston. I due hanno reso eccezionale la settantesima edizione del Festival di Sanremo e anche nel programma serale di Rai Uno hanno divertito il pubblico in studio e i telespettatori. Il programma di Ama è tornato più forte di prima, pronto a fare la concorrenza al programma di Antonio Ricci. La Rai, come riportato da TV Blog, avrebbe in mente una nuova promozione per il conduttore televisivo. I Soliti Ignoti, infatti, potrebbe sbarcare presto in prima serata. Nel mese di marzo sono rimaste tre serate vuote, a causa della mancata conferma dello spettacolo condotto da Fiorella Mannoia. Una di queste serate (la prima) dovrebbe essere occupato da “Una storia da cantare“, programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. Le altre due, invece, dovrebbero essere occupato dal programma di Amadeus. Lo show televisivo dovrebbe andare in onda in prima serata e potrebbe addirittura confrontarsi con il serale di Amici condotto da Maria De Filippi.

Dopo la chiamata sul palco dell’Ariston di Sanremo, Ama e Maria potrebbero essere presto rivali su due reti televisive diverse. Queste però sono al momento indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. È probabile che nei prossimi giorni potremmo avere notizie ufficiali.