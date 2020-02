Concorrenti Isola dei Famosi 2020: altri due nomi nel cast

Concorrenti Isola dei Famosi 2020: i rumors e tutti i possibili componenti del cast del nuovo reality di Mediaset.

C’è grande attesa per l’inizio di un altro programma cult delle reti Mediaset: l’Isola dei Famosi. I rumors in rete in merito al presunto cast del programma sono tantissimi e, una delle ultime notizie riguarda il presunto contatto da parte della produzione a Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi.

Isola dei Famosi, tutti i possibili nomi del cast

A dare la notizia è stato Fredella, giornalista di Libero che parla di alcuni nomi che potrebbero essere in procinto di preparare la valigia per partire alla volta dell’Isola dei Famosi. Pare infatti che sia tutto pronto per Ivana Icardi e anche per Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi. Pare che sia stato contattato per partecipare anche al Grande Fratello, in passato, ma che l’ipotesi di entrare nella casa del Grande Fratello VIP sia poi sfumata nel nulla. Accanto a questi nomi era circolata anche l’ipotesi di un’altra naufraga top, Arisa. La cantante pare sia corteggiata anche da Milly Carlucci che la vorrebbe nel suo programma, Ballando con le Stelle. Per ora però Rosalba non ha accettato nessuna delle due richieste e quindi rimane tutto un nulla di fatto.

Quando inizia e chi condurrà

Se vi state chiedendo la data di inizio dell’Isola dei Famosi sappiate che ancora non c’è nulla di certo, ma pare che lo start sia fissato intorno al 20 aprile. In ritardo rispetto al solito, forse per via di un prolungamento della permanenza dei concorrenti nella casa del Grande Fratello? Tra le cose certe sappiamo che a condurre il reality ci sarà Ilary Blasi che, quest’anno prenderà il posto della consolidata Alessia Marcuzzi.

Per il cast, come avete notato, a oggi ci sono solo molte ipotesi e poche cose concrete. Vedremo con il passare dei mesi cosa succederà e chi, veramente, deciderà di naufragare e di mettersi in gioco in questa avventura.