L’amica geniale, anticipazioni terza puntata: colpo di scena clamoroso

L’amica geniale, anticipazioni terza puntata 24 febbraio: colpo di scena clamoroso, ecco cosa accadrà prossimamente. Un episodio che terrà tutti incollati allo schermo

E’ andata in onda nella serata di lunedì, 17 febbraio 2020, la seconda puntata de L’Amica geniale. La fiction di Rai Uno che sta avendo un successo a dir poco strepitoso ha tenuto tutti incollati allo schermo, generando quello che si può chiamare un ‘duello’ con il Grande Fratello Vip, programma Mediaset. Nella seconda puntata abbiamo assistito ad un colpo di scena abbastanza intrigante: Nino Sarratore ha baciato Lila, che ha detto tutto a Lenù. Quest’ultima ha fatto finta di niente, ma poi è scoppiata a piangere non appena la sua amica ha fatto per andarsene. Un bel po’ di sofferenza per Lenù che è molto innamorata del ragazzo. Ma cosa succederà nella prossima puntata? Scopriamolo insieme.

L’Amica geniale | Anticipazioni terza puntata: cosa succederà?

Aspettano tutti con ansia la terza puntata. Il terzo appuntamento che prevede la messa in onda degli episodi 5 e 6 della seconda stagione della Serie TV basata sull’acclamata saga di Elena Ferrante. Bisognerà aspettare fino a lunedì 24 febbraio. Cosa succederà? Sarà terminata la vacanza ad Ischia delle ragazze?

Non sono state molto tranquille le vacanze di Pinuccia che, in questo momento, si ritrova a vivere un forte momento di crisi con Rino, suo marito. Le vacanze, il sole, il mare e le nuove compagnie l’hanno un po’ destabilizzata. Adesso, vuole tornare a casa e riprendere la sua ‘vecchia vita’, ma non sarà così semplice. Nell’episodio 5, Elena farà i conti con la forte delusione dovuta al tradimento della sua migliore amica che ha baciato il ragazzo che lei ama tanto. Ma non solo: Elena dovrà custodire un segreto abbastanza ‘ingombrante’. Si tratta di un tradimento.

Nell’episodio 6, invece, vedremo il cambiamento dovuto a quanto accaduto in quell’estate ad Ischia. Qualcosa, inevitabilmente, ha subito variazioni. Elena e Lila non si sono più viste da allora, sono rimaste lontane l’una dall’altra. Ma le loro vite non saranno mai separate realmente. In un modo o nell’altro, Lenù verrà a sapere che Lila si è trasferita (in ambito lavorativo) dalla salumeria al negozio di scarpe, proprio come volevano i Solara. Così, non può fare a meno di passare a trovarla. Così, scopre che la ragazza è ancora molto legata a Nino Sarratore. E c’è un colpo di scena ancor più clamoroso: come vediamo dal promo andato in onda subito dopo l’ultima puntata, Lila dice a suo marito di volerlo lasciare. E lui non sembra molto d’accordo. Ricordiamo, infine, che l’appuntamento con le prossime puntate de L’amica geniale – Storia del nuovo cognome è per lunedì 24 febbraio su Rai Uno alle 21:25.