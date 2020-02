Martina Fusco, la giacca scivola giù: sotto è senza biancheria, la mano non copre tutto

In una delle sue ultime foto su Instagram, la giacca di Martina Fusco scivola giù: sotto non c’è nulla, ma la mano non copre tutto.

Una cosa è certa: Martina Fusco sa sempre come lasciare senza parole i suoi followers. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione ha condiviso uno scatto davvero da urlo. Certo, non è assolutamente la prima volta che la giovane napoletana sfoggia pubblicamente la sua bellezza. Perché, se abbiamo avuto la possibilità di conoscere il suo fascino a Ciao Darwin e nel popolarissimo show di Italia Uno, è su Instagram ad avere la conferma della sua smisurata bellezza. È proprio qui che, come raccontato in diversi nostri articoli, è spesso e volentieri protagonisti di scatti fotografici davvero da togliere il fiato. Anche in quest’ultimo, come dicevamo, è pazzesco. Martina si lascia immortalare con una giacca che scivola letteralmente giù dalla sua spalla. È proprio per questo motivo che si vede chiaramente che, al di sotto di essa, è senza biancheria. Diamoci uno sguardo insieme.

Martina Fusco, la giacca scivola giù: sotto nulla, ma la mano non copre le sue forme

Nonostante la sua giovanissima età, Martina Fusco vanta di una bellezza davvero assoluta. Lunghi capelli neri, occhi chiari, labbra super carnose e un fisico da togliere il fiato sono le caratteristiche principali di questo classico ed irresistibile fascino mediterraneo e, soprattutto, partenopeo. Di cui, come dicevamo precedentemente, l’ex concorrente de La Pupa e Secchione non perde mai occasione di poterla sfoggiare pubblicamente. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso uno scatto da urlo. Che potete vedere qui e che, data il suo fascino davvero incredibile, ha catturato l’immediato interesse da parte dei suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, in suddetto scatto, Martina si è lasciata immortalare con la giacca che scivola letteralmente dalle sue spalle. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un unico dettaglio: sotto la giacca, la giovane Fusco è senza biancheria. E, per questo motivo, la mano non riesce affatto a coprire le sue sinuose forme. Inutile dire che, in un batter baleno, la foto ha ricevuto un successo davvero clamoroso. I dettagli:

Pensate, questi sono soltanto alcuni dei commenti giunti a corredo dello scatto della giovane Fusco. Perché vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi. E, tra l’altro, sono più che comprensibili. Perché, ancora una volta, Martina è davvero bellissima. Voi, invece, l’avete vista?