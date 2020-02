Elodie e Marco Masini, sembrerebbe che dietro le quinte di Sanremo 2020 tra i due cantanti ci sia stata una lite: l’incredibile retroscena.

È terminato da quasi due settimane il Festival di Sanremo 2020, eppure alcuni dei suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di se. Non ci riferiamo soltanto a Bugo e Morgan. Che, a distanza di diverso tempo dalla loro lite sul palco dell’Ariston, sono spesso soliti a parlare dell’argomento in diversi salotti televisivi. Ma anche di Elodie e Marco Masini. Entrambi sono stati i protagonisti di questa settantesima edizione del Festival con i loro singoli da urlo, eppure sembrerebbe che anche tra di loro ci sia stato un litigio dietro le quinte della manifestazione musicale. A far trapelare la notizia è stato il sito web TPI che, molto probabilmente per la prima volta, ha rivelato un incredibile retroscena accaduto tra i due cantanti. Cosa è mai successo tra di loro? Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2020, la lite dietro le quinte di Elodie e Masini: cos’è accaduto

Stando ad alcune testimonianze raccolte da TPI, sembrerebbe che la coppia Bugo Morgan non sia stata l’unica a litigare dietro le quinte di Sanremo 2020, ma sembrerebbe che anche Elodie e Marco Masini siano stati i protagonisti di un acceso scambio di opinioni. Stando a quanto trapelato dal sito web, sembrerebbe che, a pochi istanti, dalle loro esibizioni, i due cantanti non se le siano mandate certo a dire. La goccia che sembrerebbe aver fatto traboccare il vaso sarebbe stata, stando a quanto riporta TPI, una particolare frase del cantante che non sembrerebbe essere affatto passata inosservata all’ex cantante di Amici. Che, come è solita fare, non ha affatto perso occasione di poter rispondere per le rime. Ecco tutti i dettagli:

‘Ciao, ma da quanto è che non mangi?’, queste le parole che, riportate su TPI, avrebbe detto Marco Masini appena incontrata Elodie dietro le quinte di Sanremo 2020. Immediata è stata la reazione dell’ex cantante di Amici. Che, mal interpretando le parole del suo collega della kermesse, avrebbe avuto una reazione davvero furiosa.

Come ha conosciuto Marracash?

Come rivelato dalla diretta interessata in una recente intervista a Domenica In, l’attuale storia con Marracash sarebbe nata dopo il singolo ‘Margarita’. Per la giovane cantante è stato, sin da subito, un vero e proprio colpo di fulmine. Tanto è vero, da come confessato, è stata proprio lei a chiedere al giovane rapper di uscire insieme a cena. E, da quel momento, sappiamo come è andata a finire. Elodie è super innamorata e, finalmente, felice.

