Michelle Hunziker non si trattiene e svela tutto: l’annuncio a sorpresa

In queste sue ultime Instagram Stories, Michelle Hunziker non si trattiene e svela un importante annuncio a sorpresa: di che cosa si tratta.

È super vulcanica e, soprattutto, piena di risorse, Michelle Hunziker. Mamma e conduttrice televisiva di gran successo, la giovane svizzera si è cimentata anche nel mondo dell’imprenditoria. Da circa un anno, infatti, la bellissima moglie di Tomaso Trussardi è l’ideatrice di una linea di cosmetici prettamente ed esclusivamente naturali. Ecco. È proprio su questo argomento che, pochissime ore fa, ha fatto una clamorosa rivelazione a sorpresa. In diverse sue recenti Instagram Stories, Michelle non è riuscita affatto a trattenersi ed ha svelato completamente tutto. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Michelle Hunziker, la rivelazione a sorpresa: la svizzera non si trattiene

Come raccontato in diversi nostri articoli, Michelle Hunziker è solita interagire con i suoi followers. Spesso e volentieri, infatti, la conduttrice svizzera condivide ciascun momento della sua vita con i suoi sostenitori. A partire, quindi, da semplici e divertentissimi siparietti con suo marito. Fino a delle vere e proprie rivelazioni a sorpresa. È successo anche pochissime ore fa. Quando, tramite diverse Instagram Stories, la Hunziker non si è affatto trattenuta ed ha svelato un’importante novità per la sua linea di cosmetici. Perché, come dicevamo precedentemente, nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi e familiari, la Hunziker ha voluto cimentarsi anche in un altro ambito. Che, così come quelli citati precedentemente, le stanno dando delle soddisfazioni davvero grandiose. Ecco, ma di che cosa si tratta? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

‘Domani esce finalmente il collagene’, inizia così a parlare Michelle Hunziker dopo aver rivelato di non riuscire a trattenere per sé la splendida notizia. E, poi, continua: ‘Abbiamo l’integratore per capelli ed unghie che sta veramente volando e sta veramente piacendo ed io non potevo non occuparmi della pelle’. Insomma, una novità davvero splendida. Che, ancora una volta, testimonia la grandiosità di questa donna. Siete d’accordo?