Naomi Campbell completamente senza veli infiamma Instagram: il commento di Flavio Briatore alla sua foto non passa certo inosservato, ecco cosa ha scritto il suo ex.

E’ la ‘Venere Nera’ della moda, una delle donne più belle che abbiano mai calcato le passerelle mondiali. Ebbene sì, avete capito bene. Stiamo parlando di Naomi Campbell. 49 anni, tra qualche mese 50, e un fisico ancora mozzafiato, oltre che una bellezza indimenticabile. La super modella, che la rivista ‘People’ ha inserito tra le 50 donne più belle del mondo, è ancora attiva come attrice e talvolta appare ancora sulle copertine. Sempre molto attiva sui social, dove pubblica spesso sue foto di lavoro o anche della sua vita quotidiana, Naomi poco fa ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto davvero da urlo, in cui si mostra completamente senza veli. Oltre ai tantissimi commenti ricevuti in poco tempo, è saltato all’attenzione di tutti quello di un suo famosissimo ex, Flavio Briatore: ecco cosa le ha scritto l’imprenditore.

Naomi Campbell, la foto senza veli manda Instagram in delirio: ecco il commento di Flavio Briatore

Naomi Campbell è una delle donne più belle del mondo e qualche ora fa ha fatto impazzire i suoi fan con uno scatto in cui è completamente senza veli. La super modella inglese si è scattata un selfie mentre era stesa a letto sotto le coperte. Dalla foto si vede chiaramente che la top model è senza vestiti, anche se a coprirla c’è un lenzuolo e poi una stellina che lei stessa ha aggiunto sull’immagine per nascondere i punti ‘proibiti’ del suo corpo.

La bellezza di Naomi è disarmante e lo scatto ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan, che hanno subito invaso il post di commenti. Uno in particolare, però, ha spiazzato tutti.

“Top”, scrive Flavio Briatore, che è stato fidanzato con Naomi dal 1998 al 2003. A quanto pare l’ex della Campbell apprezza ancora oggi la sua bellezza e le sue parole non sono certo passate inosservate sul web, facendo impazzire i followers della modella.