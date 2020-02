Dopo la puntata di ieri del GF Vip, Pago si è letteralmente scagliato contro Patrick nel confessionale: cosa è accaduto subito dopo la diretta televisiva.

La puntata di ieri del GF Vip è stata più che imperdibile. Ancora prima dell’uscita di Serena Enardu dalla casa più spiata d’Italia, durante la diretta televisiva, soprattutto nella prima parte, è accaduto davvero di tutto. In primis, il durissimo scontro tra Patrick Ray Pugliese ed Antonella Elia. In realtà, durante la settimana, i due avevano già avuto modo di essere i protagonisti di un sfuriata davvero da brividi. Che, da come raccontato anche in un nostro recente articolo, è continuata anche nella dodicesima puntata. È proprio per questo motivo che, appena terminata la diretta, diversi gieffini hanno espresso la loro opinione al riguardo nel confessionale. Anche Pago, pensate. Che, come al solito, non le ha mandate certo a dire. Ecco le dure parole del cantautore contro il suo compagno di viaggio.

Pago contro Patrick dopo la puntata del GF Vip: la confessione

Visibilmente scosso dall’uscita di Serena Enardu dalla casa del GF Vip, subito dopo la diretta televisiva, Pago si è recato nel confessionale per parlare anche di quanto accaduto con Patrick ed Antonella durante il collegamento con Alfonso Signorini. Non è stato l’unico, è vero. Eppure, se Adriana Volpe si è schierata dalla parte dell’ex concorrente del GF e, quindi, contro l’opinionista di Piero Chiambretti, differente è stato l’atteggiamento del cantautore sardo. Che non le ha mandate certo a dire. Non è assolutamente la prima volta che lo fa. Anche qualche giorno fa, ad esempio, il fidanzato della Enardu si è lasciato andare a dure parole contro Fernanda Lessa. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in confessionale, ha espresso la sua chiara posizione su Patrick e il suo ‘show’ in diretta televisiva.

‘L’atteggiamento di Patrick è stato davvero imbarazzante’, queste le parole che Pago, nel confessionale dopo la puntata, ha utilizzato per descrivere quanto accaduto in diretta televisiva. Siete d’accordo?

Cosa ha fatto Serena dopo l’uscita?

Al ballottaggio con Fabio Testi, Serena Enardu è stata ‘costretta’ ad abbandonare il gioco. Ebbene, vi siete chiesti cosa ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne appena uscita dalla casa? Come raccontato in un nostro recente articolo e come svelato dalla diretta interessata, appena ritornata alla ‘vita normale’, Serena ha trascorso un’intensa notte al telefono con suo figlio Tommaso. Insomma, seppure amareggiata per aver lasciato Pago nella casa, il suo rientro in casa non è andato affatto male.