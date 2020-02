Purché finisca bene, anticipazioni 18 febbraio: cast e trama seconda serata

Purché finisca bene, anticipazioni del 18 febbraio: cast e trama del secondo appuntamento con la saga, in onda su Rai 1 dalle 21.05

‘Purché finisca bene’ è arrivato al suo quarto ciclo, riscuotendo un buon successo tra i telespettatori. ‘Purché finisca bene’ è un ciclo di film in cui l’ironia e il quotidiano la fanno da padrone. Le storie portate in scena da Pepito Produzioni in collaborazione con RAI Fiction rappresentano il nostro vivere quotidiano e i rapporti interpersonali che si creano all’interno delle coppie e delle famiglie. Il primo dei due appuntamenti di questo quarto ciclo è andato in onda lo scorso 11 febbraio dalle 21.25 su RAI 1. Il primo film che abbiamo visto è stato ‘Mai scherzare con le stelle’, diretto da Matteo Oleotto, e interpretato da Pilar Fogliati e Alessandro Roia, rispettivamente nei ruoli di Ines, netturbina con la passione per l’astrologia e Alfredo, ricercatore di robotica. I due a causa di una serie di incidenti domestici si troveranno a dover passare molto tempo insieme, sebbene siano caratterialmente diversi. I due col passare dei giorni non condivideranno solo gli spazi domestici, ma anche i sentimenti. Ma adesso scopriamo insieme le anticipazioni della prossima puntata.

Purché finisca bene, anticipazioni del 18 febbraio: cast e trama ‘Al posto suo’

Al posto suo

Con la regia di Riccardo Donna, con Alessandro Tiberi, Andrea Bosca e Aurora Ruffini. La commedia porta sul piccolo schermo i rapporti che si vengono a creare tra due gemelli che non hanno mai avuto a che fare l’uno con l’altro, Chicco e Damiano. Sebbene siano fratelli gemelli, Damiano e Chicco e si somiglino molto esteticamente, le lo vite sono totalmente opposte, per scelte, caratteri e stili di vita. Damiano è un manager di successo, fidanzato con Ofelia, dal carattere burbero, pignolo e impassibile, Chicco invece è un rider professionista, spirito libero e pieno di amici.

I due fratelli non hanno più contatti da oltre 15 anni, così il padre decide di porre delle condizioni al ricevimento della loro eredità, affinché possano possano conoscersi meglio e riavvicinarsi. I due, infatti, per un mese dovranno scambiarsi le identità. Chicco inizierà a capire il perché del carattere glaciale del fratello e Damiano invece riscoprirà la gioia di avere degli amici. Racconto attuale che ripercorre con ironia e simpatia quelle dinamiche che spesso si vengono a creare all’interno delle mura domestiche tra i membri della famiglia. Non ci resta quindi che aspettare a stasera per sapere come finirà lo scambio di personalità tra Chicco e Damiano.