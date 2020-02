In quest’ultima foto su Instagram, Soleil Stasi si lascia immortalare in intimo: il suo fisico è davvero da urlo, i complimenti sono tantissimi.

La sua bellezza non è mai passata inosservata. Sin dal suo primo esordio a Uomini e Donne, Soleil Stasi ha suscitato un interesse davvero particolare. Certo, dalla sua parte, la giovane americana vanta di un carattere molto forte. Ma non solo. Perché l’ex fidanzata di Luca Onestini decanta anche di una bellezza più che smisurata. Ne abbiamo avuto prova durante le sue precedenti esperienze televisive, ma è su Instagram che ne abbiamo sempre di più conferma. Sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice è, spesso e volentieri, protagonista di scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo è stato condiviso qualche ora fa. Quando, completamente in intimo, Soleil ha ricevuto un pioggia di complimenti. In effetti, il suo fascino è smisurato. Guardare per credere.

Soleil Stasi in intimo: la foto infiamma Instagram, pioggia di complimenti

Una cosa è certa: la bellezza di Soleil Stasi in questa foto social non può assolutamente passata inosservata. Certo, come dicevamo precedentemente, spesso e volentieri, l’ex corteggiatrice è protagonista di incantevoli scatti fotografici. Anche quest’ultimo, condiviso qualche ora fa, rientra senza alcun dubbio in questi. L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, infatti, si lascia immortalare con indosso un delizioso completino intimo. Sfoggiando, tra l’altro, una forma fisica più che pazzesca. Ma questo, data la sua recente partecipazione a L’Isola dei Famosi, lo avevamo già potuto notare. Fatto sta che, in ogni caso, la sua bellezza non è assolutamente passata inosservata. Perché, in un batter baleno, lo scatto ha ricevuto una vera e propria pioggia di complimenti. Diamoci uno sguardo insieme:

Insomma, è davvero fantastica in questa foto, vero? Non a caso, sono davvero tantissimi i commenti, giunti a corredo dello scatto, che lo testimoniano. Eccone alcuni:

Ripetiamo: questi ne sono soltanto alcuni. Perché, come dicevamo precedentemente, in suddetto scatto, Soleil è davvero fantastica.