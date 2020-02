Nella prossima puntata di C’è Posta per Te è atteso un super ospite graditissimo: i fan, appena l’hanno saputo, sono esplosi per la gioia. Ecco di chi si tratta.

Maria De Filippi torna sabato prossimo, 22 febbraio, con il suo C’è Posta per te: e la puntata si preannuncia davvero ricca di sorprese. Ogni settimana la conduttrice Mediaset, al timone di Uomini e Donne ed Amici, regala tantissime emozioni e colpi di scena con le storie dei protagonisti e con i super ospiti che giungono in studio in ogni puntata. Nella prossima sarà una vera sorpresa vedere in studio uno dei personaggi italiani più famosi ed amati: a svelare la clamorosa anticipazione è la pagina ufficiale Facebook del programma che ha mostrato un video di presentazione. Ecco chi arriverà nello studio di Canale 5!

C’è Posta per Te, annunciato un super ospite: la notizia riempie di gioia i fan

C’è Posta per Te torna sabato 22 febbraio con una nuova ed imperdibile puntata: Maria De Filippi ed il suo pubblico avranno il piacere di accogliere in studio il campione Francesco Totti! Ad annunciare la clamorosa anticipazione è il profilo ufficiale Facebook del noto programma che vede in ogni episodio storie e racconti che appassionano chiunque.

Sarà l’ex capitano della Roma, idolo di chi ama il calcio, a fare il suo ingresso tra urla ed applausi nello studio di Maria De Filippi. L’ex calciatore, oggi procuratore e dirigente sportivo, lo scorso 10 febbraio con un tweet ufficiale annunciava la sua nuova avventura. “Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting” sono state le sue parole.

Il pubblico di C’è Posta per te non vede l’ora di accoglierlo calorosamente in onda su Canale 5. Questo il post pubblicato dal canale social del programma: