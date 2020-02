Amici 19, colpo di scena: in arrivo una clamorosa novità per il serale

Amici 19, colpo di scena: in arrivo una clamorosa novità che riguarda il serale del talent show di Maria De Filippi.

Manca sempre meno all’inizio della fase finale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show dedicato al ballo e al canto è giunto ormai alla sua diciannovesima edizione. E, anche quest’anno, la fase finale della trasmissione si svolge nelle puntate serali. Puntate che non vedremo di sabato, come siamo stati abituati nelle ultime edizioni. Amici 19 infatti andrà in onda il venerdì sera, a partire proprio dalla prossima settimana: la data di inizio del serale è infatti il 28 febbraio. Ma, a quanto pare, questa non è l’unica importante novità di questa edizione. Un altro clamoroso cambiamento riguarda le squadre in gara. O meglio, i possibili direttori artistici che si occuperanno dei due gruppi. Siete curiosi di scoprire cosa cambierà in questa nuova edizione? Ve lo sveliamo subito.

Venerdì 28 febbraio partirà il serale di Amici 19. È la fase finale della trasmissione di Maria De Filippi, quella più ambita da tutti gli allievi, che avranno la possibilità di cimentarsi in brani e coreografie davanti a un pubblico più vasto, formato anche da importanti giudici. E se i nomi dei probabili giudici stanno già circolando da un po’ sul web, diversa è la questione sui probabili coach. I rumors sui possibili coach delle due squadre di Amici, infatti, quest’anno sembrano davvero pochi. Il motivo è molto semplice: nel serale di Amici 19 non ci sarà alcun coach! Proprio così: è questa la grande novità di quest’anno. I concorrenti dovranno ‘cavarsela’ da soli, gestendo le proprie esibizioni per il serale senza contare sull’aiuto di una guida. L’anno scorso, ad esempio, erano stati Ricky Martin e Vittorio Grigolo a ricoprire l’importante ruolo di direttori artistici del serale. Un ruolo che, a quanto pare, è stato rimosso, tornando un po’ alle origini della trasmissione, dove l’attenzione era interamente puntata sugli allievi. Ad anticipare il colpo di scena, qualche ora fa, è stato DavideMaggio.it.

La mancanza dei direttori artistici, quindi, aprirà le porte a nuove figure all’interno del talent? È questa la domanda che, nelle ultime ore, in molti si stanno ponendo. Ma, per ora, non ci sono altre informazioni al riguardo. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire, nel dettaglio, tutte le novità del serale della diciannovesima edizione di Amici! E voi, avete già un preferito per la vittoria finale?