Asia Argento è stata costretta ad abbandonare Pechino Express 2020 per un infortunio: in lacrime il famoso volto televisivo ha dato la tragica notizia.

Pechino Express 2020 si svolge in Oriente: tra Thailandia, Cina e Corea del Sud i concorrenti dovranno affrontare un viaggio davvero incredibile. Il programma è partito martedì 12 febbraio con 10 coppie: la seconda puntata andata in onda ieri martedì 18 febbraio ne ha viste 9 ed erano composte da I Palermitani, Gli inseparabili, I Guaglioni, I Gladiatori, I Wedding planner, le Figlie D’arte, le Top, le Collegiali e Mamma e figlia. Qualcosa purtroppo è andata storta ed una concorrente di Pechino Express 2020 è stata costretta ad abbandonare il gioco. Parliamo di Asia Argento. Ecco cosa è accaduto.

Pechino Express 2020, Asia Argento in lacrime: costretta ad abbandonare il gioco, il motivo

Asia Argento è stata costretta ad abbandonare Pechino Express 2020 per colpa di una frattura del ginocchio sinistro. Durante la raccolta l’attrice è scivolata ed è andata a sbattere con violenza contro il ferro del carretto utilizzato per trasportare i frutti: sul momento la donna ha stretto i denti ma dopo aver vinto l’immunità la cantante ed attrice ha chiesto un immediato aiuto dal medico della produzione. Dopo i controlli nell’ospedale locale, in lacrime Asia ha dovuto lasciare il reality: “Il dolore più grande è andarmene, andare via mi fa più male del ginocchio” dice la donna.

Dal profilo Instagram di Pechino è spuntato anche il video in cui Asia e la sua compagna di gioco, Vera, si abbracciano: l’infortunata è sulla barella ed è ingessata. Con la benedizione di Asia, Vera Gemma è stata accoppiata ad un altro concorrente: è nata una nuova squadra, I sopravvissuti, composta dalla figlia d’arte e da Gennaro Lillio. Auguriamo una pronta guarigione alla cantante ed attrice italiana, famoso volto televisivo.