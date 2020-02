Ballando con le Stelle, svelato il primo concorrente ufficiale: si tratta proprio di lei; ecco il nome.

Manca poco all’inizio di una nuova edizione di Ballando con le stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci è una vera e propria garanzia per Rai Uno: anno dopo anno, la trasmissione dedicata al ballo si conferma un grande successo. Merito anche del cast che la conduttrice riesce a mettere su per il suo programma. A questo proposito, nelle ultime ore, è trapelato il nome della prima concorrente ufficiale di questa edizione. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Ballando con le Stelle, svelato il primo concorrente ufficiale: è Barbara Bouchet

Reduce dalla meravigliosa avventura del nuovo format Il cantante mascherato, Milly Carlucci è pronta a tornare in pista con il suo amato Ballando con le stelle! La trasmissione dedicata ai vip che vogliono mettersi in gioco a suon di coreografie partirà con la nuova edizione a fine marzo. E, nelle ultime ore, è stato svelato il nome della prima concorrente ufficiale di quest’anno. Si tratta di Barbara Bouchet, splendida attrice e madre del noto chef Alessandro Borgherse. A confermare la sua partecipazione a Ballando è stata proprio la Bouchet, in un’intervista su NuovoTv. L’attrice ha dichiarato di aver accettato la proposta di Milly Carlucci, dopo ben due rifiuti: “Stavolta mi ha convinta , mi ha rassicurata dicendomi che tante altre artiste della mia età hanno fatto questa esperienza”. La Bouchet spende parole bellissime per Milly, che definisce una vera signora della televisione. E sembra davvero entusiasta per la sua nuova avventura: “Penso che mi divertirò parecchio Ho un carattere molto facile, non amo le liti e tendo ad andare d’accordo con tutti”. Insomma, Barbara Bouchet non vede l’ora di scendere sulle pista più amata della tv.

Il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle è quindi Barbara Bouchet. Non ci resta che attendere per scoprire i nomi degli altri aspiranti ballerini, che formeranno il cast del seguitissimo show di Rai Uno! Restate collegati!