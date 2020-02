Barbara D’Urso, abito super corto e scollato: la posa della conduttrice mostra davvero ‘troppo’, Instagram in tilt per lo scatto ‘di fuoco’.

Barbara D’urso è sicuramente una delle regine indiscusse della tv italiana. In diretta quasi tutti i giorni tra ‘Pomeriggio 5’, ‘Domenica Live’ e ‘Live – non è la D’urso’, la conduttrice tiene compagnia al pubblico per tante ore a settimana, spaziando dalla cronaca al gossip. In queste settimane si è occupata, ad esempio, della lite tra Bugo e Morgan, ospitando quest’ultimo nel suo studio e mandando anche una ‘frecciatina’ a Bugo. Sempre pronta a far parlare di sé, Barbara è anche molto attiva sui social, dove pubblica praticamente tutto quello che fa, dalle avventure in vacanza ai momenti di lavoro, passando anche per qualche scatto ‘bollente’, che mette in evidenza le sue forme esplosive. Poco fa, ad esempio, ne ha pubblicato uno sul suo profilo Instagram, facendo letteralmente impazzire i suoi followers.

Barbara D’urso, lo scatto ‘bollente’ manda Instagram in tilt: abito super scollato, la posa mostra ‘troppo’

Barbara D’urso sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’età è solo un numero per la conduttrice, che vanta davvero una bellezza incredibile e un fisico mozzafiato, nonostante non sia più giovanissima. Poco fa, ad esempio, ha fatto impazzire tutti i suoi followers, circa 2 milioni e mezzo, con una foto a dir poco da capogiro. Nello scatto in questione, infatti, Barbara indossa un mini abito nero, che porta un cinturone in vita e una gonna di piume bellissima. Ma non è tutto. Il vestito della D’Urso è davvero molto corto, ma soprattutto è incredibilmente scollato e mette ben in evidenza le sue forme esplosive. A questo si aggiunge la posa della conduttrice, che si appoggia al muro e spinge in avanti il collo, mostrando davvero in primo piano la sua scollatura incontenibile.

Insomma, Barbara in questa veste è davvero irresistibile e ha fatto impazzire i suoi fan, che l’hanno subito riempita di complimenti. Avete apprezzato anche voi la sua bellezza?