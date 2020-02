Belen Rodriguez incinta? La verità in un post su Instagram pubblicato poco fa dalla showgirl argentina.

Basta poco a Belen Rodriguez per attirare l’attenzione dei fan. La bellissima showgirl argentina è una delle donne più amate dagli italiani. E delle più seguite! Su Instagram, la moglie di Stefano De Martino ha ben 9,2 milioni di followers, che ogni giorno ammirano le avventure social della meravigliosa argentina. E, proprio su Instagram, poco fa, Belen ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Una foto che ha generato un vero caos. Il motivo? Nello scatto in questione, la Rodriguez ha immortalato una meravigliosa scultura, raffigurante una donna incinta. Come didascalia alla foto, due semplici parole: “La vita”. La reazione dei fan è stata immediata: per molti, quello rappresentava un messaggio ‘in codice’ della showgirl. Che dopo qualche minuto ha deciso di togliere ogni dubbio, pubblicando un commento sotto il post. Ecco le sue parole.

Belen Rodriguez è incinta? È quello che hanno pensato in molti, dopo il post pubblicato poco fa su Instagram dalle meravigliosa showgirl. Una foto in cui Belen mostra ai fan una scultura di una donna col pancione. Date un’occhiata:

“La vida”, scrive Belen come didascalia alla foto. Una foto che, per molti, è apparso un messaggio in codice: l’annuncio della seconda gravidanza della showgirl. Un messaggio, però, totalmente sbagliato. Proprio così, e a rivelarlo è stata la stessa Belen, che è intervenuta in prima persona nel commenti al suo post. Poche semplici parole, per chiarire la situazione. Scopriamole insieme:

Niente bebè in arrivo, insomma. Ma un semplice regalo, che Belen ha gradito e ha deciso di postare sul suo Instagram. “La trovo bellissima”, scrive l’argentina, mettendo a tacere il ‘gossip’ nato immediatamente sotto il post.