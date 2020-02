Bugo, la replica dopo l’appello di Morgan a ‘Live – Non è la D’urso’: “Imbarazzante”, parole forti del cantante nei confronti del suo collega, ecco cosa ha detto.

Bugo e Morgan sono stati certamente i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La lite tra i due e la successiva squalifica dalla gara dopo che Bugo ha abbandonato il palco in diretta, hanno colpito l’opinione pubblica e da settimane non si fa che parlare di questo, in tv e sui social. Bugo è stato ospite di Mara Venier ha raccontato la sua versione dei fatti. Lo stesso ha fatto Morgan, che invece è stato nello studio di ‘Live – Non è la D’urso’ e ha avuto così la possibilità di dire la sua. Durante l’ultima ospitata fatta nel programma domenicale di Barbara D’urso, Marco Castoldi ha affrontato le 5 sfere e ha anche fatto un appello al suo collega. Ora lui ha risposto a mezzo radio: ma andiamo con ordine e vediamo cos’è successo nel dettaglio.

Bugo replica Morgan dopo l’appello di quest’ultimo a ‘Live’: ecco le dure parole del cantante

Marco Castoldi è stato ospite domenica sera a ‘Live – non è la D’Urso’ e ha parlato ancora una volta della lite con Bugo, mettendo all’asta il foglio su cui ha scritto i famosi versi cantati a sorpresa sul palco dell’Ariston contro il suo collega. Nel corso della sua intervista da Barbara D’urso, Morgan ha detto che potrebbe riappacificarsi con Bugo se lui chiedesse scusa a Sergio Endrigo per l’esibizione della serata delle cover. A queste parole, la D’urso ha invitato ufficialmente Bugo in trasmissione per un chiarimento con Morgan, mandandogli anche una ‘frecciatina’.

Intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro nella trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, Cristian Bugattiha definito ‘imbarazzante’ la richiesta di Morgan. “Non devo chiedere scusa a Endrigo, perché non è patrimonio di Morgan, ma dell’umanità. Ora non ho intenzione di fare pace, e se un giorno vorrò farlo, lo farò in privato”.