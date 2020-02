Chi è Francesco Montanari: il ‘Libanese’ di Romanzo Criminale, scopriamo insieme qualcosa in più sulla carriera e la vita privata

Francesco Montanari negli ultimi anni è divenuto uno degli attori più celebri del panorama televisivo e cinematografico italiano. Arrivato al successo grazie, soprattutto, al ruolo del ‘Libanese’ in ‘Romanzo Criminale – la serie’, ispirata alla storia vera della banda della Magliana. Ma non è solamente un grandissimo attore cinematografico, ma anche teatrale, tante sono infatti le opere che ha portato in scena, dagli esordi ad oggi. Sono circa 32 le rappresentazioni teatrali in cui ha recitato, dando voce e corpo ai più disparati personaggi, sia classici che moderni. Le interpretazioni magistrali e il carisma gli sono valsi non pochi premi. Ma adesso scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e la carriera.

Chi è Francesco Montanari: Romanzo Criminale, carriera e vita privata

Francesco Montanari nasce a Roma il 4 ottobre del 1984, ha intrapreso gli studi di recitazione presso l’accademia nazionale d’arte drammatica, dove ha conseguito il diploma, partecipando al saggio dell’allievo regista Jacopo Bezzi. Successivamente la sua carriera raggiunge un punto di svolta con l’interpretazione del ‘Libanese’ in Romanzo Criminale, che l’ha reso celebre. La serie tv ispirata alla storia vera del clan della Magliana, ha riscosso un enorme successo. Nel 2009 recita nel film ‘Oggi Spisi’, di Luca Lucini e nello stesso anno è impegnato anche in teatro con: ‘Sunshine’ di Giorgio Albertazzi, con Benedicta Boccoli e Sebastiano Somma; ‘Il calapranzi’ di Giorgio Caputo e Harold Pinter con Riccardo De Filippis. L’anno successivo è protagonista di ‘Killer Joe’ di Tracy Letts, con la regia di Massimiliano Farau, poi recita in ‘Piccoli Equivoci’ ed al cinema con ‘Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata’ di Carlo Vanzina, al fianco di Vanessa Hessler. Successivamente interpreterà un malato di SLA al fianco di Serena Autieri nel film ‘Ultimo giro di valzer’. Nel 2013 altre grande ruolo per Montanari, che sarà uno spietato boss catanese, Achille Ferro, in ‘Squadra Antimafia’, e nello stesso anno Riccardo Scamarcio gli passa il testimone per l’interpretazione di Romeo, in ‘Romeo e Giulietta’. Qualche mese più tardi è nuovamente sul grande schermo con ‘Come non detto’ in cui interpreta una drag queen. Nel 2018 è nuovamente sul piccolo schermo con il suo protagonista Alfonso Sabella in ‘Il cacciatore’, arrivato alla seconda stagione. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiano che è sposato dal 2016 con la conduttrice Andrea Delogu.

Tra i premi che Montanari ha vinto, vi ricordiamo: