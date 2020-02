Giulia De Lellis e Andrea Iannone ‘spariti’ dai social: il motivo è ‘incredibile’

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ecco perché non pubblicano più foto insieme sui social: la motivazione è incredibile e a rivelarla è il settimanale ‘Chi’.

Non è un momento facile per Andrea Iannone, che è stato temporaneamente sospeso dalla Federazione Motociclistica Internazionale dopo essere stato trovato positivo a un controllo antidoping. Il motociclista ha ricevuto lo stop dalla FMI almeno fin quando non finirà il processo che lo vede coinvolto. Non può far altro che stagli vicino la sua fidanzata Giulia De Lellis, che non ha mai avuto dubbi sull’innocenza del suo compagno ed è sicura che presto lui riuscirà a dimostrarla. Intanto, però, molti hanno notato che in quest’ultimo periodo Giulia e Andrea non appaiono più insieme sui social con la stessa frequenza di prima. Se fino a poco tempo fa, infatti, la De Lellis pubblicava tante foto e video con il suo fidanzato, ultimamente le cose sembrano cambiate. Qualcuno ha cominciato a pensare che i due fossero in crisi, ma ora il settimanale ‘Chi’ ha svelato il vero motivo della loro ‘scomparsa’ dai social: ecco qual è.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno vivendo un momento delicato, dopo la sospensione del motociclista per doping e nell’ultimo periodo non li si vede più insieme sui social. A quanto pare, però, il motivo non è una presunta crisi. A svelare cosa sta succedendo è il settimanale ‘Chi’, secondo cui la ‘scomparsa’ dai social sarebbe una volontà precisa di Iannone.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha spiegato che il motociclista ha chiesto espressamente alla fidanzata di non pubblicare più sue foto sul suo profilo finché non sarà terminato il procedimento a suo carico: “Le foto che testimoniano il cambiamento fisico di Iannone”, si legge sul settimanale, “Sono state oggetto di discussione durante il processo”.