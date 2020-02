Elodie, l’accusa choc contro Marco Masini: “Mi ha fatto body-shaming”

Elodie conferma il retroscena delle ultime ore e lancia una pesante accusa nei confronti di Marco Masini: “Mi ha fatto body-shaming”

La settantesima edizione del Festival di Sanremo è stata sicuramente una delle più movimentate degli ultimi anni. L’edizione è stata diretta e condotto da Amadeus, che è riuscito a fare un lavoro magnifico. Il conduttore e direttore artistico, infatti, ha battuto i suoi predecessori, confezionando una delle migliori edizioni degli ultimi vent’anni. Accanto a lui c’erano ogni sera Rosario Fiorello e Tiziano Ferro, mentre le co-conduttrici si sono alternate serata dopo serata. La manifestazione canora ha visto trionfare il cantante Diodato con il brano “Fai rumore“. Il tema principale della settantesima edizione del Festival, però, è stata la lite, avvenuta sia dietro le quinte che sul palco, tra Bugo e Morgan. I due occupano ormai da due settimane le prime pagine dei settimanali e in classifica sono addirittura al primo posto. La lite tra Bugo e Morgan, però, pare non sia l’unica: dietro le quinte del Festival di Sanremo, infatti, anche Elodie e Masini hanno avuto un acceso confronto.

Elodie, l’accusa choc contro Marco Masini

La lite era stata riportata dal sito TPI, che per primo aveva raccontato il clamoroso retroscena avvenuto durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Secondo il sito, pare che Masini, dietro le quinte del Festival della canzone italiana, abbia chiesto alla cantante e collega quanto poco mangiasse. L’indiscrezione è stata prontamente confermata dalla fidanzata di Marracash, che, ospite a Radio Due Social Club, ha dichiarato: “Sì, è vero. Masini mi ha fatto body-shaming“. La cantante dunque ha confermato l’indiscrezione, rivelando che l’episodio è accaduto poco prima della sua esibizione: “Dovevo ancora esibirmi, ero tesa“. A quanto pare, però, non era la prima volta che succedeva: la cantante, infatti, ha raccontato che anche in occasione della cover per Tv Sorrisi e Canzoni Masini aveva fatto la stessa battuta. La fidanzata di Marracash si è sfogata in radio, dichiarando: “Mi sono stancata di dovermi difendere da chi pensa che io non mangi” ed ha aggiunto di non essere pronta a perdonarlo “Sono ancora arrabbiata con lui, non sono pronta per fare pace, sono un po’ infantile. Ci rimango male quando mi dicono queste cose“.

Per chi non sapesse cosa significa body-shaming, di seguito vi riportiamo la definizione: “Il body shaming, o derisione del corpo, è l’atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico; qualsiasi caratteristica fisica può essere presa di mira: l’adiposità, la magrezza, l’altezza, la bassezza e tante altre cose riguardanti il fisico”.