GF VIP 4, Michele Cucuzza condurrà Mattino 5? Spunta la verità

La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Michele Cucuzza, ex concorrente del GF VIP 4: ecco le sue dichiarazioni

Cucuzza è stato uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il giornalista all’inizio era uno dei più amati all’interno della casa più spiata d’Italia e addirittura sembrava essere uno dei papabili vincitori. Sul web erano nate tantissime fanpage, che supportavano l’ex conduttore de La vita in diretta. Michele, però, non è riuscito a superare il televoto che lo vedeva contrapposto a due grandi donne come Adriana Volpe e Barbara Alberti. Il giornalista ha dovuto così abbandonare la casa, rinunciando alla possibilità di vincere il reality show. La sua è stata in ogni caso un’esperienza positiva, servita anche per rilanciare il suo personaggio dopo alcuni anni di rete privata. La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva l’ex gieffino, che ci ha raccontato le sue emozioni e le sue sensazioni.

GF VIP 4, intervista a Michele Cucuzza

Partiamo dall’esperienza nella casa del GF VIP. All’inizio era uno dei più sostenuti dal pubblico, poi è bastato un filmato per far cambiare opinione: pensa di essere stato frainteso?

Non credo si tratti di questo. Sono andato al televoto con avversari molto forti. Non penso che il filmato abbia inciso sul televoto

Quel filmato, però, ha cambiato anche un po’ Michele. I suoi coinquilini, infatti, hanno confessato che dopo quel filmato lei si è chiuso: come mai?

In un mese ci sono momenti in cui sei diverso rispetto al giorno prima. Il Grande Fratello non è né una vacanza né una prova durissima, è un po’ l’incontro con sé stessi dentro una comitiva che non ti sei scelto. È normale che dopo un certo punto devi ricaricare le batterie, lo fanno tutti

In generale è soddisfatto della sua esperienza al GF VIP?

Sì, molto soddisfatto. Credevo fosse un programma più leggero, non così significativo. Questa esperienza mi ha consentito di recuperare il mio pubblico su una tv nazionale e conquistare un pubblico di giovanissimi. Adesso ho un gran seguito, mi fermano e mi salutano dappertutto. È una bellissima soddisfazione!

Cosa ha provato quando ha baciato una star come Rita Rusic?

Mi ha fatto piacere ritrovare un’amica come Rita. Alcuni di loro, appunto, già li conoscevo come Rita e Antonio

Con chi ha legato di più e con chi meno?

Ho legato con tutti. Io sono una persona che vive in mezzo agli altri da sempre. Ho ritrovato Adriana, Antonio, ho potuto conoscere Fabio Testi, Barbara Alberti e tanti altri giovani, come Paolo Ciavarro, Licia Nunez e mi sono trovato bene con tutti gli altri

La sua amicizia con Ciavarro sembrava la più vera all’interno della casa: cosa ha trovato di più in Paolo rispetto agli altri coinquilini?

La nostra amicizia ha sorpreso entrambi. Ci siamo presi subito, abbiamo iniziato a scherzare ed abbiamo subito condiviso il letto. Io amo scherzare, non mi piacciono i toni pesanti che vedete voi da fuori. È nata una bella amicizia che spero possa continuare fuori dalla casa

Cosa pensa della sua relazione con Clizia?

La loro storia d’amore è vera e soprattutto bellissima. Sono due persone molto in gamba e formano una coppia molto bella. Gli auguro tutta la felicità di questo mondo. Stanno facendo sognare gli italiani

Le sue figlie come hanno commentato l’esperienza al GF VIP?

Sono entusiaste. Mi avevano incoraggiato ad andarci ed hanno detto che ho fatto benissimo. Mi hanno scritto una lettera bellissima e le loro parole mi hanno commosso

Da opinionista del GF VIP, quale rimprovero farebbe ad uno dei concorrenti in gara?

Nessuno. Il Grande Fratello è come una specie di acquario dove dentro c’è la vita. Bisogna avere rispetto per chi vive tutti i giorni in quella casa. Non si può bussare a casa del vicino e rimproverargli qualcosa. Ognuno fa come gli pare

Sul web sta circolando la notizia di una probabile conduzione di Mattino Cinque durante il weekend: è vera?

Non ne so nulla, anche io ho letto la notizia sul web. Lo prendo come un auspicio. Conosco e stimo Adriana Volpe, ci siamo trovati bene nella casa e con lei potrei fare qualunque cosa. Aspetto che esca dalla casa, ma penso possa vincere

Lei e Adriana Volpe eravate i reduci dall’esperienza in Rai. Se da una parte per Adriana la rottura è stata brusca, per lei invece l’addio alla Rai è stato traumatico o consensuale?

No, non è stato traumatico. I professionisti hanno dei contratti, poi ci sono i direttori che cambiano le squadre, ma è tutto normale. Io ho ottimi rapporti con la Rai e prima di partecipare al Grande Fratello sono stato ospite in alcuni programmi. Non c’è nessun pettegolezzo da costruire sopra

Dopo il GF VIP, cosa le piacerebbe fare in televisione?

È ancora presto per dirlo, nel frattempo continuo a rivestire il ruolo di opinionista del reality show

Intervista a cura di Vincenzo Mele.