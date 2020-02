Grande Fratello Vip, un amatissimo ex concorrente sta per diventare papà: l’annuncio sui social emoziona tutti.

Tutti lo ricorderanno per la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La sua bellezza ha incantato milioni di telespettatrici: parliamo di Stefano Sala, il modello dagli occhi di ghiaccio, che nella Casa del GF Vip ha avuto una sorta di flirt con la coinquilina Benedetta Mazza. Flirt che mise a dura prova la sua storia con la meravigliosa modella Dasha Dereviankina: i due, alla fine, decisero di lasciarsi, proprio in seguito alla partecipazione di Stefano al reality di Canale 5. Una decisione che, però, non è durata a lungo: dopo qualche mese, la coppia è tornata insieme, mostrandosi felice sui social. E proprio sui social, qualche ora fa, è arrivato lo splendido annuncio: Dasha è incinta! Vediamo insieme il post da brividi con cui Stefano Sala ha comunicato ai suoi fan la notizia.

Grande Fratello Vip, un amatissimo ex concorrente sta per diventare papà: è Stefano Sala

Stefano Sala e Dasha Dereviankina saranno presto genitori! È stato proprio il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ad annunciarlo, con un dolcissimo post apparso sul suo profilo di Instagram. La coppia, quindi, è più unita che mai! Dopo la breve crisi vissuta dopo la partecipazione di Stefano al reality di Canale 5, tra i due procede tutto a gonfie vele. E l’arrivo del loro primo bebè ( il primo insieme, Stefano è già padre di Sofia, nata dalla relazione con Dayane Mello) è il coronamento del loro amore. “Non vediamo l’ora”, scrive Stefano, che nello scatto è in compagnia della meravigliosa Dasha…col pancione! Uno scatto dolcissimo. Date un’occhiata:

Un post dolcissimo, per annunciare la ‘new entry’ in famiglia. I fan sono esplosi di gioia e hanno invaso il post con like e commenti. Non ci resta che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori Dasha e Stefano!