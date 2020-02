Harry e Meghan, brutto colpo per i duchi di Sussex: la decisione della Regina Elisabetta spiazza tutti; ecco cosa è successo.

Brutto colpo per Harry e Meghan. Una decisione a sorpresa della Regina Elisabetta ha messo in seria difficoltà i duchi del Sussex, che non potranno più utilizzare l’etichetta ‘royal’ sul loro sito e sul loro profilo. Proprio così: è quanto ha stabilito la Regina, proprio dopo l’uscita della coppia dalla famiglia reale. La parole ‘reale’, quindi, non potrà più comparire nel marchio creato proprio dai duchi qualche mese fa. Un marchio registrato ormai in tutto il mondo, ma che dovrà pertanto subire delle modifiche.

Harry e Meghan, brutto colpo per i duchi: la Regina Elisabetta ha deciso, addio al marchio ‘Sussexroyal’

Harry e Meghan possono dire addio al loro ‘SussexRoyal‘. Il verdetto della Regina Elisabetta è stato ben preciso: nell’ambito dei nuovi accordi, alla coppia è stata vietata la possibilità di utilizzare il termine ‘royal’ nel proprio marchio. Una notizia tutt’altro che piacevole per i duchi, che sono quinti costretti a cambiare l’etichetta del proprio marchio. Ma non solo: il termine ‘royal’, ovviamente appare ormai anche sulla seguitissima pagina Instagram creata dalla coppia: ‘SussexRoyal’ infatti ha più di 11 milioni di followers. E con la stessa diciture, il duca e la duchessa del Sussex avevano da poco creato anche il sito web. Tutto da rifare, quindi. Ma, stando alle ultime indiscrezione, pare che Harry e Meghan abbiano accettato in maniera composta il nuovo blocco imposto dalla Regina e siano pronti a cambiare i loro piani.

La Regina, quindi, sembra aver proprio deciso: ok ad una nuova vita di Harry e Meghan lontani da Londra, purché non si definiscano più ‘reali’. E voi, cosa ne pensate dell’ultima decisione della Regina Elisabetta?