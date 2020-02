Ilary Blasi, spuntano le foto da bambina con sua sorella: trasformazione sorprendente per la conduttrice, la dedica al miele fa impazzire i suoi fan.

Ilary Blasi è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite, in tv come sui social. La moglie di Francesco Totti è molto apprezzata per la sua simpatia e schiettezza, doti che ha dimostrato in diverse occasioni anche in tv, come quando è stata presente alla finale di Amici dello scorso anno e ha fatto divertire tutti con i suoi siparietti con Silvia Toffanin e le altre ospiti in studio. Anche la bellezza è sicuramente uno dei punti forti di Ilary, che spesso e volentieri fa impazzire i suoi followers con gli scatti super che pubblica, in cui si vede il suo fisico da urlo. Molto attiva sui social, Ilary condivide molte cose della sua vita quotidiana sul suo profilo Instagram e poco fa ha attirato l’attenzione con alcune foto di lei da bambina insieme a sua sorella: ecco com’è cambiata negli anni la conduttrice.

Ilary Blasi, spuntano le foto da bambina con sua sorella: ecco com’è cambiata negli anni la conduttrice

Ilary Blasi è una delle conduttrici più belle in circolazione. Il pubblico ama il suo corpo da urlo e il suo bellissimo viso, ed è certamente molto curioso di scoprire come fosse da bambina. Poco fa su Instagram sono spuntati degli scatti davvero imperdibili per i fan di Ilary, che hanno potuto vederla da bambina insieme a sua sorella Silvia, primogenita della famiglia Blasi. In occasione dei 40 anni di Silvia, la conduttrice le ha fatto una dolcissima dedica social, accompagnandola con alcune foto di quando erano piccole. Le due, infatti, hanno solo 14 mesi di differenza, come specifica la stessa Ilary nella didascalia del suo post, e sono molto legate.

Nelle foto si vede il grande cambiamento di Ilary, che però ha i lineamenti perfettamente riconoscibili nonostante gli anni passati, ed è sempre bellissima. Siete d’accordo anche voi?