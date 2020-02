Mara Venier non sta molto bene: cos’è successo alla conduttrice

Mara Venier non sta molto bene e si sfoga sui social: “Ma quanto dura?”, i fan la rincuorano, ecco cosa succede alla conduttrice di Domenica In.

Mara Venier è davvero amatissima dai suoi fan, che glielo dimostrano in tutti i modi possibili. Anche sui social. La ‘zia’ d’Italia tiene compagnia al pubblico ogni domenica pomeriggio con Domenica In, e le sue interviste ai personaggi del momento sono spesso emozionanti e commoventi, anche se non mancano momenti di ilarità e tante risate. Del resto la Venier, oltre a essere una bellissima donna, è famosa proprio per la sua simpatia e spontaneità. Il suo carattere molto aperto e trasparente è una delle sue armi vincenti e le permette di ‘dialogare’ con i suoi fan senza problemi anche sui social. Poco fa la conduttrice ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, accompagnandola con uno sfogo a causa di un ‘problema’ che la sta parecchio scocciando: ecco cosa le è successo.

Mara Venier non sta molto bene: lo sfogo senza freni su Instagram, ecco cos’è successo alla conduttrice

Mara Venier usa molto i social per dialogare con i fan e raccontare loro tutto quello che fa. Oltre ai momenti di lavoro, infatti, la conduttrice condivide anche molto della sua vita quotidiana, mostrandosi spesso anche ai fornelli a cucinare per suo marito Nicola Carraro. La conduttrice è davvero amatissima dal suo pubblico, che riempie di like e commenti i suoi post. E’ stato così anche con l’ultimo, nel quale Mara ha avuto un momento di sfogo a causa di un ‘problema’ che sembra averla davvero stancata. La Venier, infatti, è influenzata da diversi giorni e la febbre sembra proprio non volerle passare. Già nella scorsa puntata di Domenica In aveva la conduttrice aveva detto di non sentirsi bene, ma ora, a distanza di giorni, le cose non sembrano cambiate.

“Ma quanto dura questa influenza?”, scrive Mara, che accompagna le sue parole con tanti punti interrogativi, a riprova del fatto che è davvero scocciata da questa situazione. Da parte nostra i migliori auguri per una pronta guarigione!