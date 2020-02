Michelle Hunziker, dedica senza freni a Silvia Toffanin: il post su Instagram svela un retroscena sul loro rapporto, ecco cosa ha detto la conduttrice di Amici Celebrities.

Michelle Hunziker è amatissima dal pubblico per tanti motivi. Uno su tutti, è sicuramente la sua bellezza e il suo corpo da urlo, che negli anni non è mai cambiato. Il sorriso di Michelle è sicuramente indimenticabile, così come il suo fisico mozzafiato. Ma non è tutto. La conduttrice ha un carattere estremamente solare, aperto e positivo, che piace davvero tanto alla gente ed è sicuramente la sua arma vincente. Sicura di sé, auto ironica e sempre sorridente, Michelle è una delle conduttrici più amate in tv. Molto attiva anche sui social, condivide sul suo profilo Instagram tutto quello che fa, tenendo sempre aggiornati i suoi followers, che sono davvero tantissimi. Tutti i giorni pubblica foto e video, mostrando i suoi momenti di lavoro e anche alcuni siparietti familiari, soprattutto quelli con sua figlia Aurora Ramazzotti, con la quale ha davvero un rapporto stupendo. Ma Michelle ha anche un bel rapporto con tante sue colleghe, una su tutte Silvia Toffanin. Proprio a lei poco fa ha dedicato delle parole al miele su Instagram, svelando anche un retroscena sulla loro amicizia: ecco cosa ha detto la Hunziker.

Michelle Hunzieker, dedica al miele a Silvia Toffanin su Instagram: spunta un retroscena sulla loro amicizia

Michelle Hunziker poco fa ha voluto omaggiare una sua collega, nonché cara amica, con una dedica davvero da brividi su Instagram. Stiamo parlando di Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo e compagna di Pier Silvio Berlusconi. Le due sono davvero molto legate e, stando allo parole di Michelle, hanno condiviso davvero tanto insieme. La Hunziker ha colpito tutti i suoi followers pubblicando improvvisamente alcuni scatti di lei e Silvia sorridenti e felici insieme. Ma soprattutto ha accompagnato le fotografie con una didascalia davvero dolcissima e piena di affetto.

“Cara Silvia, ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine”, scrive Michelle, aggiungendo che da tanti anni lei e la Toffanin camminano insieme, il che le ha portate a condividere momenti belli e brutti, come la perdita del loro manager Franco Tuzio, che la conduttrice ha voluti ricordare anche in quest post. Poi Michelle racconta anche un retroscena di quando lei e Silvia era giovani: “Eravamo piene di sogni e avevamo fame di trovare il nostro posto nel mondo”, scrive, terminando la sua ‘lettera’ con complimenti pieni di stima per la sua collega: “Hai seminato davvero bene, sempre con eleganza e in silenzio. Sono fiera di te, come una sorella”, termina, emozionando tutti con le sue dolcissime parole.