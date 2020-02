Paolo Jannacci, brutta disavventura per il cantante: cos’è successo

Paolo Jannacci, ospite nella puntata odierna di “Vieni da me”, ha raccontato la brutta disavventura di cui è stato protagonista al Festival di Sanremo

Paolo Jannacci, oltre ad essere il figlio dell’indimenticabile Enzo Jannacci, è un musicista, compositore e cantautore. Paolo ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Voglio parlarti adesso“. Sul palco dell’Ariston non ha avuto un grandissimo successo, il cantante infatti si è classificato al sedicesimo posto in classifica, ma la manifestazione canora è stata l’occasione per farsi conoscere per la prima volta dal pubblico italiano. Jannacci è stato protagonista nella città dei fiori anche di una brutta disavventura. Il cantante ne ha parlato a Vieni da me da Caterina Balivo.

Paolo Jannacci, brutta disavventura per il cantante

Jannacci è stato ospite nella puntata odierna di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. Il cantante ha raccontato le emozioni provate sul palco dell’Ariston di Sanremo. La sua esperienza sanremese non è stata entusiasmante dal punto di vista dei risultati, ma è stata sicuramente formativa per il resto della sua carriera. Jannacci, però, è stato protagonista anche di una brutta disavventura alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2020. Il cantante, dopo aver fatto calcato la passerella del red carpet, ha scoperto di aver perso il portafogli. Jannacci si sarebbe dovuto recare in pizzeria per cenare, ma non ha potuto raggiungerla perchè si è accorto di aver perso l’oggetto personale. Nel portafogli del cantante non vi erano soldi, ma il figlio di Enzo Jannacci ha raccontato di aver perso alcuni documenti della figlia. Il musicista, dunque, invece di recarsi in pizzeria, è andato dai carabinieri per denunciare l’accaduto.

Oltre a raccontare la brutta disavventura, Jannacci ha omaggiato anche il padre nello studio di Vieni da me ed ha parlato del rapporto speciale che ha con J-AX.