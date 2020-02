Serena Enardu ha pubblicato un post su Instagram, una sorpresa inaspettata: l’ex coinquilina del Grande Fratello VIP ha ricevuto una lettera speciale. Ecco di cosa si tratta.

Nella diretta di lunedì sera del Grande Fratello VIP, Serena Enardu ha abbandonato il casa: l’ex tronista di Uomini e Donne ha perso al televoto contro Fabio Testi. Il giorno dopo l’eliminazione la sarda ha aggiornato il suo profilo Instagram: ha salutato e ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta ed si è augurata pubblicamente che la vittoria del reality sia per Pago. In serata, ieri 18 febbraio, la Enardu ha ricevuto una sorpresa: si tratta di una lettera da parte di ex coinquilina della casa più spiata d’Italia. Ecco di chi si tratta.

Grande Fratello VIP, Serena Enardu: sorpresa dall’ex coinquilina, non se l’aspettava

Serena Enardu ha ricevuto una lettera da Barbara Alberti: l’ex tronista non si aspettava questo gesto ed ha pubblicato il foglio inviatole dall’ex concorrente su Instagram. “Grazie Barbara Alberti” scrive la sarda e svela così il destinatario della lettera pubblicata.

“Serena è l’ideale di tutti gli italiani” scrive la famosa attrice e scrittrice, “che hanno gusti strani, solo una cosa vogliono sognare, avere per le mani la strega da bruciare” prosegue. Barbara descrive la Enardu all’interno della lettera usando termini come “vera”, “impulsiva”, “bella con gli occhi di una stella“. La Alberti sembra che ironizzi sul fatto che spesso Serena è finita al centro della bufera, messa sempre in discussione: “Non sa simulare, questo non si può perdonare. Presto, accendiamo il rogo, noi ipocriti, noi santi, siamo pronti tutti quanti. Noi senza peccato” sono le sue parole scritte. “Il gieffe può rendere giustizia a questa naturale e preziosa delizia, e metta alla luce i pregi di cui è piena, farle tornare in omaggio al suo nome, pienamente Serena” conclude l’ex concorrente del GF VIP per l’ex tronista, compagna di Pago.