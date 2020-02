Wanda Nara e Mauro Icardi, scatto di coppia ‘bollente’ senza vestiti: la mano di lei finisce proprio lì, Instagram in delirio.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono davvero una coppia super. I due hanno una splendida e numerosa famiglia, con i tre figli che Wanda ha avuto dal precedente matrimonio con Maxi Lopez e le due bimbe nate dal loro amore, Francesca e Isabella. La lontananza in questo periodo li sta mettendo a dura prova, perché Mauro gioca nel Paris Saint Germain e dunque si è trasferito in Francia, mentre la Nara è a Milano, dove i bimbi sono impegnati con la scuola, ma deve anche spostarsi spesso a Roma, per essere presente nello studio del Grande Fratello Vip. Nonostante i continui viaggi, però, sembra che i due siano più uniti che mai, anche se a San Valentino non è mancata una piccola frecciatina da parte di Wanda durante la diretta del GF. Scherzi a parte, l’amore tra i due coniugi procede a gonfie vele e lo dimostrano anche le foto che i due postano sui social. Poco fa, ad esempio, Wanda ha condiviso uno scatto di coppia davvero super, in cui lei e Mauro sono in una posa ‘bollente’ e soprattutto sono senza vestiti: scopriamo insieme l’immagine da urlo.

Wanda Nara è davvero super innamorata del suo Mauro Icardi, e lo dimostra senza problemi anche sui social. Ieri è stato il compleanno dell’attaccante del Paris Saint Germain e sua moglie ha voluto fargli una dedica dolcissima su Instagram, pubblicando un loro scatto di coppia davvero ‘bollente’. Nella foto in questione, infatti, Wanda è dietro Mauro e quest’ultimo è completamente senza vestiti. Lei lo abbraccia da dietro e gli mette una mano intorno al collo e un’altra nel basso ventre, quasi nel’inguine, il che rende la posa a dir poco ‘infuocata’. La showgirl, inoltre, bacia il marito in modo davvero passionale. Insomma, lo scatto è un’esplosione di sentimento e ha mandato letteralmente in delirio i followers della coppia.

Questo post pubblicato da Wanda è stato un modo per fare gli auguri di buon compleanno a Icardi. Lo scatto, infatti, è accompagnato da una dolce dedica: “Auguri amore mio, ogni giorno sono sempre più orgogliosa del padre e del marito che sei. Ti amo”, scrive la Nara, facendo impazzire i suoi fan per queste parole piene d’amore, ma soprattutto per lo scatto ‘bollente’ che le accompagna.