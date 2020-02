Amici 19, super ospite per il serale: Maria De Filippi invita il suo amico

Ci sarà un super ospite in una delle puntate del serale di Amici 19: Maria De Filippi pare voglia chiamare un suo grande amico, ecco di chi si tratta

Il serale della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi è sempre più vicino. La fase della scuola sta per giungere al termine, così come le puntate pomeridiane in onda il sabato su Canale 5. Gli allievi che hanno ricevuto la maglia verde saranno divisi in due squadre, reclusi in due casette e dovranno affrontarsi in prima serata. Quest’anno il programma di Maria De Filippi subirà un cambiamento: eccezionalmente infatti, per tre settimane, andrà in onda di venerdì, anziché di sabato. Il programma tornerà poi di sabato quando inizierà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. La De Filippi non vuole rinunciare alla gara di ascolti con la sua storica rivale. Quest’anno la conduttrice si confronterà, oltre che con la Carlucci, anche con Carlo Conti, che il venerdì condurrà la nuova edizione de La Corrida su Rai Uno.

Amici 19, super ospite per il serale: ecco chi è

Maria De Filippi è pronta per questa nuova edizione del talent show più amato dagli italiani. Quest’anno, in via eccezionale, il programma andrà in onda per le prime tre settimane il venerdì in prima serata su Canale 5. La De Filippi affronterà Carlo Conti, in onda contemporaneamente su Rai Uno con la nuova edizione de La Corrida. Per chi avesse pensato che il cambio di programma in merito al giorno fosse uno sgarbo nei confronti del conduttore di Rai Uno, dobbiamo dirvi che non è assolutamente così. Secondo Dagospia, infatti, pare che Carlo Conti sarà uno dei super ospiti della prossima edizione del serale del talent show. Il conduttore de La Corrida dovrebbe presenziare nello studio di Maria De Filippi quando il programma si sposterà dal venerdì al sabato. La De Filippi dunque punta su un nome di punta della Rai per battere negli ascolti il programma della Carlucci. Un duro affronto alla conduttrice, la quale vedremo in che modo risponderà.

Nel frattempo aumentano le indiscrezioni riguardanti la diciannovesima edizione del talent show. Oltre al cambio di programmazione, la De Filippi avrebbe in mente nuovi cambiamenti per riconquistare gli ascolti degli anni passati. Quest’anno non dovrebbero esserci i coach, come nelle passate edizioni. La giuria, invece, potrebbe essere formata da alcuni finalisti dello scorse edizioni del talent show. Queste al momento, come abbiamo scritto sopra, sono solo indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente notizie ufficiali riguardanti il talent show di Maria De Filippi.