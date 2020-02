Antonio Albanese e la moglie hanno dei figli? Chi sono e cosa sappiamo

La vita privata di Antonio Albanese: ha dei figli con la moglie Maria Maddalena Gnudi oppure no?

Questa sera va in onda il film Mamma o Papà, una brillante commedia con, protagonisti, Antonio Albanese e Paola Cortellesi. I due interpretano i personaggi di Valeria e Nicola una coppia pronta al divorzio che deve comunicare ancora la decisione ai figli. Il problema è che Nicola ha accettato di partire per il Mali per fare il ginecologo e Valeria ha accettato di trasferirsi in Svezia. A quel punto l’accordo per il divorzio crolla nel caos perché i due non vogliono la custodia dei figli poiché questo significherebbe non portare a termine la loro carriera. Molto divertente, un’ora e mezza di simpatia e sorrisi, ma in molti, vedendo Antonio Albanese nei panni di un papà si saranno chiesti se lui è padre veramente oppure no.

Antonio Albanese ha due figli

Di Antonio Albanese sappiamo moltissimo. Abbiamo parlato più volte della sua vita privata e sappiamo molte cose. Eppure forse non tutti si immaginano che dietro a quel volto così comico e divertente si cela anche la figura di un padre più che serio! Antonio Albanese insieme alla compagna Maria Maddalena Gnudi, ha infatti un figlio, Leonardo Albanese. Dal suo precedente matrimonio, però, l’attore ha avuto anche un altro figlio, questa volta una femmina, Beatrice Albanese.

Come è iniziata la carriera di Albanese?

Per chi poi volesse approfondire la carriera di Antonio Albanese, sappiamo che ha origini siciliane. Nasce infatti a Olginate e i genitori sono di Petralia Soprana, una piccola località in provincia di Paleremo. Negli anni ’80 inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo, dedicandosi però alla radio. Successivamente si iscriverà alla scuola di arte drammatica Paolo Grassi e quando si esibisce al teatro dello Zelig a Milano capisce che la sua vera vocazione è la comicità. Quando diventa ospite fisso del programma di Paolo Rossi, interpreta uno dei primi personaggi che lo porta al successo. Antonio Albanese diventa Epifanio. Quando approda poi a Mai Dire Gol la carriera di Albanese spicca il volo. Oltre a Epifanio porta tanti personaggi come Pier Piero, Frengo, Alex Drastico… Negli anni alterna la televisione al teatro e prosegue la collaborazione con la Gialappa’s Band.

Proprio qui nasce il personaggio di Cetto La Qualunque, un politico depravato e corrotto della Calabria. Questo personaggio avrà un successo talmente forte che diventerà poi anche protagonista di uno dei film di maggior successo di Antonio Albanese.