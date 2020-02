Qualche ora fa, Belen Rodriguez ha informato i suoi sostenitori di essere stata la protagonista di un imprevisto dietro le quinte di Colorado.

È finalmente ritornata, Belen Rodriguez. Dopo l’ultima esperienza televisiva con Tu si que Vales e numerosi shooting fotografici di successo, l’argentina è ritornata sul piccolo schermo. Come raccontato in un nostro recente articolo, per il secondo anno consecutivo, la giovane moglie di Stefano De Martino è stata confermata, insieme a Paolo Ruffini, alla conduzione di Colorado. Non sappiamo con precisione quale sarà la data del debutto del comedy show in prima serata, fatto sta che, qualche ora fa, la troupe era già in opera per registrare la prima puntata. È proprio dietro le quinte, infatti, che Belen si è ripresa mentre, come è suo solito fare, ha raccontato ai suoi followers di un ‘brutto’ imprevisto di cui è stata protagonista a poche ora dal suo ingresso sul palco. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, imprevisto dietro le quinte di Colorado a poco dalla prima puntata

Ritornare sul palco di Colorado per Belen Rodriguez, senza alcun dubbio, è davvero emozionante. È proprio sul famoso palcoscenico del comedy show che, diversi anni fa, l’argentina si è mostrata in tutta la sua bellezza con uno splendido pancione. Come ricorderete, la bellissima moglie di Stefano De Martino è stata la colonna portante del programma proprio quando era incinta del suo primo figlio Santiago. A distanza di anni, come dicevamo, ci è ritornata. Ed è andato tutto alla grande. Sarà proprio per questo motivo che, per la stagione 2020, l’argentina è stata nuovamente scelta insieme a Paolo Ruffini. Come anticipato in alto, non sappiamo quando verrà messa in onda la prima puntata, fatto sta che, pochissime ore fa, i comici e i presentatori hanno registrato la prima puntata. Lo si capisce chiaramente da alcune Instagram Stories dell’argentina che ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Belen, infatti, si riprende dietro le quinte di Colorado mentre è in procinto di entrare sul palcoscenico. Tuttavia, sarà l’ansia da ‘prestazione’ o anche la forte emozione, ma l’argentina non ricorda più nulla.

‘Allora ragazzi, stiamo per iniziare la prima registrazione della puntata di Colorado, io prima di iniziare ho un sacco di ansia, però andrà tutto bene’, inizia la showgirl argentina. Prima di informare i suoi sostenitori di essersi dimenticata tutto. Da come si può chiaramente capire, quindi, è proprio questo il ‘brutto’ imprevisto che, a poche ore dalla puntata dello show, è capitato alla conduttrice. Sicuramente, siamo certi, sarà andato tutto bene!

