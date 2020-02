Chiara Nasti, mini abito super scollato: quando l’influencer accavalla le gambe, si vede ‘troppo’ e Instagram diventa ‘bollente’, fan in delirio.

Chiara Nasti sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer è sempre molto attiva sui social e pubblica sul suo profilo Instagram praticamente tutto quello che fa, comprese le sue cose ‘private’. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha annunciato il suo ritorno di fiamma col fidanzato Ugo Abbamonte, facendo esplodere di gioia i suoi tantissimi followers. In questi giorni, invece, si trova ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove è volata per scattare alcune foto della sua collezione di costumi, che ha avuto un successo davvero incredibile. Le immagini che sta pubblicando sul suo profilo sono davvero super, e l’ultima in particolare ha fatto impazzire tutti, perché Chiara indossa un abito minuscolo e molto scollato e quando accavalla le gambe rende la foto davvero ‘bollente’: scopriamola insieme!

Chiara Nasti, l’abito è minuscolo e super scollato: accavalla le gambe e Instagram si infiamma

Chiara Nasti si trova negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi, dove sta scattando le foto della nuova collezione di costumi del suo brand. L’influencer sta alternando il lavoro al relax e, come sempre, documenta tutto sui social, per condividere ogni cosa con i suoi followers. Poche ore fa ha pubblicato un post che ha fatto impazzire tutti. Chiara ha condiviso due foto simili, invitando i suoi fan a scegliere quella che preferiscono. Il suo look è lo stesso in entrambe ed è davvero super. La Nasti indossa infatti un mini abito color carne, che è super aderente, corto e scollato, il che mette in bella mostra le sue forme esplosive, che a stento riescono ad essere contenute nel vestito. Ma non è tutto. Chiara infatti è seduta e quando accavalla le gambe mostra davvero tutto il suo fisico mozzafiato. Giudicate voi stessi!

Inutile dire che la foto ha avuto un enorme successo su Instagram, con migliaia di like e commenti. Nella didascalia Chiara invita i fan a scegliere la preferita tra le due immagini: a voi quale piace di più?