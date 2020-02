Elettra Lamborghini si sposa: data e luogo del matrimonio con Afrojack

Elettra Lamborghini convola a nozze con il suo Afrojack: a “L’assedio” ha rivelato data e luogo del tanto atteso matrimonio

Elettra è una delle cantanti più chiacchierate del momento. La rampolla della famiglia Lamborghini è divenuta famosa in Italia grazie alle sue hit, tra le quali figura il brano Pem Pem. La cantante ha condotto anche un reality, “Ex on the Beach Italia”, in onda su Mtv e di recente è stata protagonista nella settantesima edizione del Festival di Sanremo. L’artista si è presentata sul palco dell’Ariston con il brano “Musica (e il resto scompare)“. Nonostante non abbia riscosso molto successo nella manifestazione canora, il suo brano è uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming. La Lamborghini è stata ospite nella scorsa puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier, mentre ieri sera è stata ospite a “L’assedio“, programma condotto da Daria Bignardi su Nove.

Elettra Lamborghini, data e luogo del matrimonio

Nella puntata di ieri sera de L’assedio è stata ospite la Lamborghini. La cantante ha twerkato con un abito a fiori, ha parlato dell’esperienza sanremese, di politica e ovviamente anche di vita privata. La rampolla della famiglia Lamborghini è legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack. Quest’ultimo, lo scorso Natale, le ha chiesto di sposarlo. Elettra ovviamente gli ha detto di sì ed ha raccontato l’episodio per filo e per segno sui propri canali social. Ieri sera, durante la puntata de L’assedio, la Lamborghini ha rivelato data e luogo (ancora incerto) delle nozze: “Dovremmo sposarci a settembre o a Positano o al Lago di Garda, stiamo valutando. Comunque ci sposeremo in Italia“. La coppia, dunque, ha deciso di santificare il proprio amore nel Bel Paese. Le nozze saranno sicuramente riservatissime e con grande probabilità lontane dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Sempre nel programma della Bignardi, Elettra ha parlato anche del suo uomo, dichiarando: “Sono molto innamorata. È un ragazzo molto particolare, innanzitutto non guarda le altre. A me i brutti piacciono perchè hanno fascino e non te li ruba nessuno. Io gli ho detto che può fare quello che gli pare, l’importante è il rispetto“. Anche Afrojack sembra molto innamorato della sua fidanzata e non a caso, dopo solo qualche mese di fidanzamento, le ha chiesto di sposarlo.

I fan attendono con ansia il giorno delle nozze. Elettra ha un gran seguito soprattutto sui social, dove conta oltre cinque milioni di seguaci. I suoi seguaci impazziscono per lei e qualcuno l’ha addirittura seguita nella città dei fiori per la sua esperienza al Festival della canzone italiana.