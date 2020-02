Asia Valente, neo entrata nella casa del GF VIP 4, ha raccontato la lite tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020: la produzione è stata costretta ad intervenire

Scorrono i giorni nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality show pare possa andare in onda fino ad aprile, prendendo addirittura il posto de L’Isola dei Famosi. Il conduttore Alfonso Signorini, insieme al suo team di autori, dovrà inventarsi qualcosa per intrattenere i telespettatori fino ad aprile e nel frattempo ha inserito tre nuove carte nella già folta rosa di concorrenti. Lunedì scorso, infatti, nella casa più spiata d’Italia sono entrate tre nuovi aspiranti concorrenti: Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente. Le tre ragazze hanno iniziato subito a movimentare la casa, in modo particolare Asia, già nota per aver partecipato alla scorsa edizione di Saranno isolani. La Valente pare sia stata ben accolta dagli inquilini della casa del Grande Fratello Vip: “Uno come lei ci voleva“.

GF VIP 4, Asia Valente racconta la lite tra Bugo e Morgan: la regia censura le immagini

Sono bastati pochi giorni ad Asia per mettere in mostra tutto il suo carattere nella casa più spiata d’Italia. Ironica, allegra, ma anche molto sbadata: ieri sera, infatti, la Valente è stata protagonista di un episodio da censura. L’aspirante concorrente del reality show ha raccontato agli altri coinquilini la lite avvenuta sul palco dell’Ariston tra Bugo e Morgan durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo. La ragazza è stata subito ripresa da Paola Di Benedetto, che le ha ricordato: “Sai che non puoi raccontarci queste cose?“. Asia ha così infranto il regolamento: i concorrenti del reality show, infatti, non possono sapere cosa stia succedendo fuori dalla casa più spiata d’Italia. La regia è stata costretta a censurare le immagini e la modella e influencer è stata repentinamente chiamata nel confessionale. Al momento non sappiamo se la produzione prenderà provvedimenti nei suoi confronti. La Valente potrebbe essere eliminata dal gioco per aver infranto il regolamento. Sarebbe un’esperienza lampo, quasi da record, durata nemmeno cinque giorni. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì in prima serata su Canale 5, scopriremo il destino della modella e influencer.

Asia, nel frattempo, continua a godersi la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. La modella e influencer ha finalmente coronato il suo sogno: partecipare ad un reality show. La Valente in passato, vittima di uno scherzo de Le Iene, confessò di essere pronta a tutto pur di partecipare ad un reality televisivo. La modella dichiarò addirittura di essere disposta a sposare un uomo sconosciuto e ovviamente la produzione de Le Iene la misero subito alla prova.