GF Vip, Pago: “Ha rotto le pa**e”, il duro commento arriva proprio da loro

GF Vip, il duro commento nei confronti di Pago: “Ha rotto le pa**e”, a dire queste parole sono proprio loro, ecco cos’è successo nella casa.

Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nel vivo e le dinamiche nella casa aumentano ogni giorno sempre di più. Nell’ultima puntata è successo davvero di tutto. Serena Enardu, grande protagonista finora per la sua storia con Pago, è stata eliminata, mentre il suo compagno è finito in nomination. Le sorprese, come sempre, non mancano, e la prossima puntata si preannuncia altrettanto scoppiettante. Uno tra Pago e Licia sarà eliminato e avverranno certamente nuovi scontri e inaspettati confronti. Poche ore fa c’è stato un chiarimento tra Patrick e Antonella Elia, che nell’ultima diretta hanno avuto una furiosa lite, ma di sicuro Alfonso Signorini avrà altro materiale per ‘accendere’ gli animi degli inquilini. Una ‘miccia’ potrebbe essere il video che poco fa il GF ha pubblicato su Instagram, in cui tre concorrenti commentano il percorso di Pago, usando parole anche abbastanza dure.

GF Vip, il duro commento su Pago: “Ha rotto le pa**e”, ecco da chi arriva

Pago continua a essere uno dei protagonisti indiscussi di questo GF Vip. Anche ora che Serena è stata eliminata, in casa si parla molto della vicenda amorosa del cantante, che secondo molti è stato ‘penalizzato’ nel gioco dall’ingresso della sua compagna. Fino all’arrivo di Serena, infatti, lui era sempre tra i preferiti e molti lo vedevano come il papabile vincitore del reality. Poi, però, si è molto concentrato sulla sua fidanzata e sulla loro storia, tanto da diventare ‘antipatico’ agli occhi di alcuni inquilini, com’è successo, ad esempio con Fernanda Lessa, con cui il cantante ha avuto una dura lite. Ora Pago rischia addirittura di uscire dalla casa e secondo alcuni concorrenti la sua eliminazione sarebbe giusta, perché il suo percorso è ormai ‘consumato’. A dire queste parole è stato Patrick, che si è confrontato in camera da letto con Andrea Denver e Andrea Montovoli, commentando il percorso del cantante sardo. I tre ritengono che Pago fosse invincibile fino a qualche settimana fa, ma che ora sia alla frutta a causa dell’ingresso di Serena.

“Lui è entrato qui per la storia con Serena, poi lei è arrivata e lo ha bruciato”, ha detto Patrick, aggiungendo anche che la Enardu non è stata molto amata e non ha fatto una bella figura nella famosa lite con Adriana Volpe per il salmone. “In base a chi esce alla prossima capiamo se la gente si è rotta le pa**e della ‘Pago e Serena story'”, ha detto Montovoli. “Sicuremente! Ci siamo rotti noi qua dentro, figurati fuori”, ha replicato Patrick. Cosa ne pensate delle loro parole?