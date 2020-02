In questa sua ultima foto su Instagram, Giulia Provvedi si lascia immortalare con l’intimo di pizzo e trasparente: il tatuaggio non sfugge.

Dalla sua prima apparizione televisiva, in compagnia di sua sorella Silvia, Giulia Provvedi ha riscosso un successo davvero incredibile. La classica ‘ragazza dalla porta accanto’, la bionda del duo canoro Le Donatella vanta di una bellezza più che smisurata. Lo abbiamo potuto constatare a L’Isola dei Famosi, nella recente esperienza ad All Together Now e negli shooting fotografici di fuoco di cui entrambe le sorelle sono protagoniste, ma è sul canale social ufficiale che ne abbiamo sempre di più la conferma. Su Instagram, infatti, la giovane Giulia si diletta a condividere delle foto incredibili. Mirate a mettere in evidenza sempre di più la sua bellezza. Anche quest’ultima, pensate, sortisce lo stesso effetto. La Provvedi, infatti, si lascia immortalare con indosso un delizioso completino di intimo in pizzo e super trasparente. Per questo motivo, quindi, quel ‘particolare’ tatuaggio non passa assolutamente inosservato.

Giulia Provvedi in intimo di pizzo e trasparente: il tatuaggio non sfugge

Con più di 1 milione di followers, Giulia e Silvia Provvedi vantano di un successo social più che clamoroso. Dei risultati più che scontati, insomma. Soprattutto se si considerano le incredibili e deliziose foto che, spesso e volentieri, le due sorelle condividono sul loro canale sociale ufficiale. L’ultima risale a quale ora (che potete vedere qui). Quando, con un delizioso completino intimo di pizzo e trasparente, la ‘bionda’ de Le Donatella ha letteralmente incantato tutti. Il fisico e il Lato B, sfoggiati in suddetta foto, sono davvero da urlo. Frutto, senza alcun dubbio, dei numerosi, costanti e duri allenamenti sportivi a cui si sottopone la giovane. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un particolare tatuaggio che spunta fuori proprio grazie alla trasparenza dell’intimo.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine di cui vi abbiamo riproposto il link, spunta fuori un piccolo tatuaggio proprio sulla parte esterna della coscia. Purtroppo, non siamo stati capaci di scoprire di che cosa si tratta nello specifico. Sareste curiosi di scoprirlo?