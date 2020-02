Marco Baldini è stato ospite oggi 20 febbraio di Vieni da me, programma di Caterina Balivo: le parole del conduttore radiofonico su Fiorello hanno commosso tutti.

Una nuova puntata ricca di ospiti è andata oggi, 20 febbraio 2020, in onda: Vieni da Me condotto da Caterina Balivo ha raggiunto un successo enorme con il tempo. Tra i personaggi noti presenti in studio oggi, anche Marco Baldini. Il conduttore radiofonico e volto televisivo italiano, grazie alla sua simpatia ed al suo talento ha conquistato l’affetto di migliaia di persone. Nel ’92 è iniziata l’amicizia più importante della carriera di Marco, ovvero quella con Fiorello. I due diedero vita a Viva Radio Deejay e da lì è partita la loro vita lavorativa insieme. Ha sposato nel 2007 Stefania Lillo: il loro matrimonio è finito anche a causa dei problemi di ludopatia che affliggevano il conduttore e che gli hanno portato problemi anche nella carriera. Ecco le sue parole durante l’intervista su Rai Uno.

Vieni Da Me, Marco Baldini confessa: “Fiorello non mi chiama più, lo capisco”

Marco Baldini ospite di Vieni da Me, programma di Caterina Balivo, ha fatto delle confessioni molto private. Il conduttore radiofonico ha risposto alle famose ‘domande al buio’ e la prima è stata ‘Qual è stato il giorno più brutto della tua vita?’. Di giorni ne sono stati due, racconta il famoso volto televisivo, ma ha raccontato solo quando il suo papà è passato a miglior vita. “Lui era in coma, un’infermiera mi chiese di spostarmi un attimo. Quando mi sono allontanato lui se n’è andato. Mi è dispiaciuto non essere al suo fianco in quel momento, era malato da tempo ma si spera sempre nel miracolo“.

Sulla sua amicizia con Fiorello, Marco Baldini ha confessato che sono separati ma si vogliono un gran bene: “Se mi chiamasse correrei, capisco i suoi dubbi, ne ho fatte tante. Lo tsunami è passato, mi sono impegnato, soprattutto a livello personale. Fiorello è un amico”. Il conduttore radiofonico ha poi aggiunto la sua emozione nel vedere Rosario e Savino a Sanremo, le sue parole: “Io conducevo un programma radiofonico dove lavoravo con Fiorello, Amadeus e Savino. Vederli tutti e tre a Sanremo fa capire i miei errori. Non sono mie creature, ma li ho aiutati a crescere”.

Marco ha svelato la sua vergogna per i problemi con il gioco d’azzardo. “Era una dipendenza, un disagio psicologico. Non te ne rendi conto lo scopri dopo. Ho capito solo con l’analisi il perché. Soffrivo della sindrome dell’abbandono, anche se i miei genitori ci sono sempre stati. A loro non posso imputare niente”.