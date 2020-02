Cos’è l’anoressia sessuale e perché potrebbe colpire tutti quanti

Anoressia sessuale, la psicologia ne parla da tempo e, sebbene non sia un disturbo patologico riconosciuto, le persone (soprattutto donne) che si riconoscono in questa problematica è molto elevato.

Non è certo il momento di creare falsi allarmismi, ma la problematica dell’anoressia sessuale esiste e, sebbene non sia obbligatoriamente qualcosa che riguarda tutti, è importante capirla. Capire cos’è. Di cosa si tratta. Quali sono i sintomi e le cause. Recentemente sempre più giornali si stanno infatti interessando a questa nuova tendenza che altro non è che il rifiuto o lo scarso e quasi nullo interesse nei confronti del sesso.

Quali sono le cause e cos’è questo disturbo

Nessun interesse nell’attività sessuale o rifiuto. Questa è l’anoressia sessuale e, come si legge in un articolo del Corriere, secondo la psicologa Emma Ribas dell’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella di Barcellona dietro a questa situazione ci possono essere cause diverse. Alcune molto semplici come la scarsa autostima o qualche conflitto nella coppia. Altre invece più complicate e profonde come una violenza subita in passato che può aver ovviamente lasciato un segno indelebile nella persona. Altre cause possibili dell’anoressia sessuale sono legate al tipo di educazione ricevuta, che se è stata magari troppo restrittiva ci ha portato a vedere al sesso come qualcosa di molto pericoloso invece che uno scambio dell’affettività umana.

Le ultime ricerche

Questo rifiuto del sesso può avere forme diverse e gravità diverse. Secondo il Manuale diagnostico e statistico dell’American Psychiatric Association però questo non esiste visto che è stato cancellato dall’elenco dei disturbi. Probabilmente per mancate ricerche e dati sulla sua esistenza appunto. Però una recente ricerca ha intervistato oltre 4000 persone e il 30% di queste ha dichiarato di aver provato un periodo di avversione al sesso.

Altra grande ricerca, che coinvolgeva più di 30mila persone, ha svelato che ad avere maggiori problemi sessuali legati al desiderio sono le donne con un 43% delle intervistate che ha ammesso di essere in una situazione di anoressia sessuale e, di queste, il 22% ha dichiarato che fosse tutto legato a problemi personali.