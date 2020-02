Il fidanzato di Valeria Marini, Gianluigi Martino, è finito in ospedale al pronto soccorso per un motivo davvero imbarazzante. Ecco cosa è accaduto.

Valeria Marini è una delle figure femminili più amate e famose in Italia: continua ad essere al centro dell’attenzione grazie alle sue apparizioni in tv. L’ultima volta l’abbiamo vista nella casa del Grande Fratello VIP dove ha fatto il suo ingresso per qualche minuto per affrontare Rita Rusic, ex concorrente. La showgirl dai capelli biondi, romana, classe ’67, dalle forme invidiabili, ha un fidanzato: Gianluigi Martino è il suo nome. Novella 2000 ha lanciato un retroscena riguardo la vita privata della coppia che ha sconvolto tutti: siete curiosi? Vi sveliamo tutto!

Valeria Marini, il fidanzato finisce al pronto soccorso: il motivo è da non credere

Dalla doccia al pronto soccorso il passo è stato breve: è capitato purtroppo a Gianluigi Martino, il fidanzato di Valeria Marini. Cosa è successo? Lo rivela la famosa rivista Novella 2000! Il giornale racconta di un incontro amoroso avuto nella doccia per i due piccioncini: per la showgirl e l’avvocato un momento d’intimità però è finito in dolore e lacrime.

Valeria Marini e Gianluigi erano in doccia: l’incontro pare fosse stato più che appassionante e appassionato, scrive la rivista. “Valeria si è poi affrettata ad infilarsi un accappatoio per correre ad un appuntamento, lui s’è attardato e chissà, forse ancora frastornato, con il pavimento fradicio per il precedente trambusto, è caduto” sono le parole di Novella 2000. La dolce metà della sensuale Valeria, famoso volto televisivo, è stato poi avvistato per le strade di Roma con il braccio ingessato: i due piccioncini hanno negato la versione riportata dalla rivista, ma il direttore Roberto Alessi è certo che l’incidente sia avvenuto nel bagno.