Serena Enardu, il duro attacco a due concorrenti del GF Vip: “Non valgono niente”; ecco a chi si riferisce.

Serena Enardu ha lasciato il Grande Fratello Vip. Ma, a quanto pare, continua ad essere un personaggio centrale per il reality. Complice la sua storia d’amore con Pago, che è ancora un concorrente del seguitissimo programma di Canale 5. Almeno fino a domani, quando scopriremo il verdetto del televoto tra Licia Nunez e, appunto, Pago. Alcuni concorrenti della Casa, sperano che sia proprio il cantante ad abbandonare il gioco, avendo, secondo loro, ‘esaurito’ il suo percorso all’interno della Casa. Tra questi, Patrick e Andrea Montovoli. Ed è proprio contro di loro che Serena si scaglia nelle ultime stories pubblicate su Instagram. Uno sfogo che non passa inosservato: scopriamo le sue parole.

Serena Enardu, il duro attacco ai due concorrenti del GF Vip Patrick e Andrea Montovoli

Domani sera andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip. Una puntata in cui a rischio eliminazione c’è anche Pago, in nomination con Licia. Per alcuni concorrenti, tra cui Patrick e Montovoli, sarebbe giusto che il cantante uscisse dalla Casa e si ricongiungesse a Serena. Ma proprio quest’ultima è intervenuta nelle sue stories di Instagram, incitando i suoi fan a salvare Pago al televoto e spendendo parole non proprio ‘gentili’ nei confronti dei suoi ex coinquilini: “Nella vita ci sono persone che vanno avanti per merito e mostrano i loro contenuti, ma c’è chi là dentro non ha queste caratteristiche e cerca di vincere gettando me**a al prossimo!”. L’ex concorrente sostiene che Patrick e Montovoli non abbiano nulla da raccontare e, per prevalere, screditano gli altri concorrenti: “Non capisco quale sia il problema di Patrick o Andrea se esce l’uno o l’altra. Non valgono niente, non hanno niente da raccontare. Quelli forti nel bene o nel male fanno conoscere se stessi.”. Parole forti quelle di Serena, che continua parlando del suo Pago, spingendo i suoi fan a votare per lui e sostenerlo: “Non può sempre andare avanti chi lavora in questo barbaro modo. Patrick facesse il comico, Andrea facesse l’attore. Non si preoccupassero che Pago ha finito il suo percorso, non sono loro a deciderlo.”

Insomma, pare proprio che Serena abbia ancora un bel po’ di cose da dire. Lo farà anche a Verissimo, dove sarà ospite di Silvia Toffanini proprio il prossimo sabato, 22 febbraio. Seguirete la sua intervista nel talk di Canale 5?