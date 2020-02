Serena Enardu torna in tv dopo il GF Vip: ecco dove vedremo presto la fidanzata di Pago.

Lei è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi mesi. La sua tormentata storia d’amore con Pago ha tenuto incollati milioni di telespettatori prima a Temptation Island Vip e poi durante l’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo della bellissima Serena Enardu, che, però, ha dovuto lasciare la Casa del GF Vip proprio lo scorso lunedì. La concorrente, infatti, ha perso il televoto contro Fabio Testi ed ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco. E, momentaneamente, ha dovuto allontanarsi anche dal suo Pago. Col quale però l’amore è tornato a procedere a gonfie vele: i due hanno ritrovato l’armonia perduta proprio nella Casa più spiata della tv. Dove Pago è ancora concorrente del reality, seppur a rischio, essendo in nomination contro Licia Nunez. Ad aspettarlo a braccia aperte, nel caso fosse lui l’eliminato di domani sera, c’è proprio la sua Serena. Che, però, nel frattempo, vedremo di nuovo in tv, dopo l’esperienza al Gf Vip. Siete curiosi di scoprire dove potremo rivederla? Ve lo sveliamo subito!

Serena Enardu torna in tv dopo il GF Vip: sarà ospite nella prossima puntata di Verissimo

Serena Enardu è stata una grandissima protagonista del Grande Fratello Vip 4. Nonostante sia rimasta in casa per pochi giorni, la bellissima sarda ha lasciato il segno. Ma, anche dopo l’eliminazione dal reality condotto da Alfonso Signorini, pare proprio che Serena abbia ancora qualcosa da dire. E lo farà in tv, nella prossima puntata di Verissimo! Proprio così, l’ex concorrente del GF Vip sarà una degli ospiti della puntata di sabato 22 febbraio del seguitissimo talk di Silvia Toffanin. Un’intervista che si preannuncia molto interessante: la Enardu, lo ha dimostrato anche nella Casa, non ha peli sulla lingua. E anche appena uscita dal gioco, ha commentato alcuni comportamenti dei concorrenti della Casa attraverso il suo profilo Instagram. Il suo racconto a Verissimo sarà senza dubbio ricco di colpi di scena. L’annuncio della sua partecipazione alla prossima puntata del talk è arrivato proprio poco fa, sul profilo social ufficiale della trasmissione:

Ma quella di Serena sarà solo una delle tante interviste esclusive che vedremo nella prossima puntata di Verissimo. In studio dalla Toffanin, tra gli altri ospiti, ci saranno anche due grandi artiste, reduci dall’esperienza di Sanremo 2020: Levante ed Elettra Lamborghini. Si prospetta una puntata davvero imperdibile! Appuntamento a sabato pomeriggio, ore 16 su Canale 5!