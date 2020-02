Uomini e Donne, Maria De Filippi si infuria: duro rimprovero a Gemma

Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, Maria De Filippi si è infuriata ed ha fatto un duro rimprovero a Gemma

Oggi, giovedì 20 febbraio 2020, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi è uno dei più seguiti della rete del Biscione, nonché padrone negli ascolti della fascia pomeridiana. Non esiste concorrenza che tenga, la De Filippi vince sempre contro i programmi in onda contemporaneamente sulla Rai. Il format dedicato alle dame e ai cavalieri continua a macinare ascolti, superando di gran lunga quello dedicato ai tronisti e alle troniste. Le storie di Gemma, di Armando e di tanti altri protagonisti del programma monopolizzano l’attenzione dei telespettatori italiani.

Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Gemma

La puntata odierna del trono over si è aperta con la coppia formata da Marco e Carlotta. La conduttrice del programma ha mandato in onda un filmato legato alla fine della scorsa puntata. Marco ha fatto uno splendido regalo alla sua nuova conoscente e i due si sono a lungo baciati al centro dello studio. Quest’oggi, prima di far parlare la coppia, Arianna è intervenuta ed ha voluto un confronto con Marco. I due si stavano frequentando prima che il cavaliere decidesse di dedicarsi totalmente a Carlotta. Arianna ha fatto intendere che l’interesse nei suoi confronti era molto serio e per questo motivo ha attaccato in studio il suo ex conoscente. La dama del trono over era molto segnata e addirittura aveva le lacrime agli occhi. In studio, però, pochi la sostenevano e credevano alle parole, nonché alla sincerità, di Marco. Il pubblico e anche una parte del parterre ha addirittura applaudito Marco, provocando l’ira di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, si è arrabbiata ed ha dichiarato: “Di fronte ad una donna che piange io non riesco a fare un applauso“. La conduttrice ha attaccato tutti coloro che avevano applaudito il cavaliere e poi si è scagliata contro Gemma: “Anche tu sei tanto legata all’amore e poi applaudi…“. La Galgani ha cercato di giustificarsi, ma la conduttrice sembrava molto contrariata. Arianna poi è tornata al suo posto, augurando tanta felicità alla coppia.

Marco e Carlotta continueranno a frequentarsi e tra loro pare ci siano tutti i presupposti per la nascita di una bellissima storia d’amore. Sia l’uno che l’altra sembrano molto presi, ma questo programma ci ha insegnato ad andare con i piedi di piombo. Solo nelle prossime puntate del trono over capiremo se la loro conoscenza terminerà con un lieto fine.