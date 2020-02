Uomini e Donne, anticipazioni shock: corteggiatore beccato in albergo con un’altra ragazza; ecco cosa è accaduto.

Oggi, 20 febbraio 2020, si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E, stando alle anticipazioni riportate da NewsUed, è accaduto davvero di tutto! Ma l’episodio più eclatante riguarda il trono di Sara Shaimi. Il motivo? Uno dei suoi corteggiatori è stato protagonista di una clamorosa segnalazione, che porterà a una lite accesa e alla successiva eliminazione del ragazzo. Cosa è successo nel dettaglio e di chi si tratta? Vi sveliamo tutto subito!

Uomini e Donne, anticipazioni shock: un corteggiatore di Sara beccato in albergo con una ragazza

Una puntata davvero scoppiettante, quella registrata oggi del Trono Classico di Uomini e Donne. Protagonista assoluto di gran parte della puntata è stato Gaetano, corteggiatore della tronista Sara. A Gianni Sperti, infatti, è giunta una segnalazione secondo cui il ragazzo si trovava in albergo con una ragazza. Una segnalazione che Gianni ha comunicato alla redazione e a Sara, che si recherà proprio sotto l’hotel in questione. La tronista chiama Gaetano per avvisarlo che si trova proprio sotto l’albergo. Il corteggiatore scenderà solo dopo 30 minuti e, alla scoperta della segnalazione, non nega l’incontro. Sostiene, però, che la ragazza in questione sia una semplice amica e che il suo fidanzato li avrebbe raggiunti, dopo un giro in centro. Ma, stando alle anticipazioni, Sara salirà in camera ( una doppia con letto matrimoniale), e dopo che la ragazza le dice che il suo fidanzato si trova in Cina, scoppia una vera e propria lite. Sara non crede al suo corteggiatore, che alla fine sarà eliminato.

Insomma, anticipazioni davvero shock quelle della prossima puntata del Trono Classico! Non ci resta che attendere qualche giorno per la messa in onda della puntata. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!