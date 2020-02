Wanda Nara, perché non farebbe mai il GF: il motivo è ‘piccante’, ecco le parole dell’opinionista, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’.

Wanda Nara sta vivendo un momento davvero molto positivo, sia dal punto di vista personale che lavorativo. La moglie di Mauro Icardi, che ieri ha dedicato un post ‘bollente’ al marito per il suo compleanno, è in tv come opinionista del Grande Fratello Vip e sta avendo grande successo. Lei e Pupo divertono il pubblico con i loro siparietti, insieme ad Alfonso Signorini, che ha convinto tutti nel nuovo ruolo di conduttore del reality, dopo tre stagioni da opinionista. La bella Wanda infiamma lo studio in ogni puntata con i suoi look da urlo, ma soprattutto esprime le sue opinioni senza freni, e questo piace molto alla gente da casa. Insomma, è un periodo d’oro per la showgirl argentina, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, diretto proprio da Alfonso Signorini, spiegando anche perché non parteciperebbe mai a un programma con il Grande Fratello: il motivo è piuttosto ‘piccante’.

Wanda Nara non farebbe mai il GF: il motivo è ‘piccante’, ecco la sua confessione

Wanda Nara ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, raccontandosi senza freni e svelando alcuni retroscena ‘piccanti’ sulla sua vita. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha rivelato che ogni volta che deve andare in puntata si affida a suo marito Icardi per la scelta del look: “Gli mando una foto e se lui dice di no, ci rifletto, perché ha gusto”. Wanda ha aggiunto che Mauro non è geloso, per cui se le dice che un outfit non va bene è solo perché non gli piace come le sta. Sempre su suo marito, la Nara ha detto che tra loro c’è un rapporto di assoluta parità, in cui ognuno valorizza l’altro. Al primo posto per lei c’è senza dubbio la famiglia, in particolare i suoi 5 figli. L’argentina ha sottolineato come sia difficile per lei essere una mamma lavoratrice, anche se si ritene privilegiata. “Mi muovo su tre città, viaggio sempre. Per poterlo fare mi serve un grande aiuto, ma per me è importante, anche perché insegno ai miei figli il valore del lavoro e dell’indipendenza economica”, ha aggiunto.

Poi, alla domanda su una sua eventuale partecipazione a un reality come il Grande Fratello, Wanda non ha dubbi e risponde senza esitazione che non lo farebbe. Il motivo? “Dopo un po’ viene voglia di fare l’amore. All’isola dei Famosi non succede perché hai fame, me l’ha detto un’ex concorrente. Ma nella casa sì, e io non potrei farlo. O dovrei scappare”. La confessione ‘piccante’ ha fatto impazzire i fan dell’argentina. Che ne pensate delle sue parole?