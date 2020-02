GF Vip, la decisione inaspettata di Andrea Montovoli: “L’ho chiesto per scontrarmi con lei”, ecco cosa è accaduto nella Casa più spiata della tv.

Questa sera, su Canale 5, una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip 4. Il reality condotto da Alfonso Signorini è entrato ormai nel vivo e i colpi di scena non mancano mai. A tal punto che la trasmissione è stata prolungata fino ad aprile e non terminerà a marzo, come era stato stabilito. Ma cosa accadrà nella puntata di questa sera? Innanzitutto, ci sarà un’eliminazione: a rischio, stasera, ci sono Licia Nunez e Pago. E, come sempre, sarà tempo di nuove nomination. Il regolamento, quest’anno, prevedere che alcuni tra i concorrenti siano immuni dalle nomination: sono i concorrenti più votati come ‘preferiti’ dai coinquilini, durante la settimana. È proprio a questo proposito che Andrea Montovoli fa una richiesta ben precisa ad alcuni dei suoi coinquilini: quella di non sceglierlo come preferito. Il motivo? Non vuole essere immune, con l’obiettivo di finire al televoto contro un concorrente in particolare! Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

GF Vip, la decisione inaspettata di Andrea Montovoli: “Non votatemi come preferito”

Una scelta ben precisa quella di Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip. Il concorrente del reality più spiato d’Italia ha uno scopo: finire al televoto contro un concorrente con cui non vuole stare più in Casa. Durante la chiacchierata con i suoi coinquilini, il nome del ‘rivale’ non è esplicitato. Ma tutto fa pensare che si tratti di Antonella Elia. Montovoli è stato molto chiaro: “Ho chiesto di non essere votato perché voglio andare a uno scontro. Spero di andare a uno scontro. Non prevedo, ma scommetto, ci provo!”. Il concorrente spiega come non è certo che possa finire in nomination proprio contro questa persona, ma è quello che si augura: “In questa casa se ci sto io non ci sta l’altra persona o viceversa. Mi piace andare sul ring e confrontarmi proprio con questa persona.” È questa, quindi, la strategia di Andrea Montovoli, che sceglie di ‘sacrificare’ la sua immunità sperando di finire al televoto proprio contro il concorrente che, con ogni probabilità, è Antonella Elia.

Nel suo discorso, Montovoli valuta l’ipotesi secondo cui la concorrente potrebbe nuovamente essere immune: in questo caso, la sua ‘strategia’ si rivelerebbe inutile. Ad Andrea, e a noi, non resta che attendere poche ore per scoprire tutto quello che accadrà nella puntata di questa sera del GF Vip. A quanto pare, anche stasera ne vedremo delle belle!