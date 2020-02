Per la puntata di questa sera del GF Vip è previsto un nuovo ingresso: dopo Serena Enardu a varcare la porta rossa è proprio lei, ecco di chi parliamo.

Mancano pochissimi istanti alla diretta del tredicesimo appuntamento del Grande Fratello Vip. Che, come al solito, sarà più che imperdibile. In attesa di scoprire chi tra Pago e Licia Nunez sarà costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia, saranno davvero tantissimi gli argomenti e le tematiche trattate da Alfonso Signorini. In primis, Serena Enardu. Come anticipato in un nostro recente articolo, a pochi giorni dalla sua uscita, l’ex tronista di Uomini e Donne è pronta a ritornare nella casa per un acceso confronto. In realtà, già in questi giorni, la compagna di Pago è stata la protagonista di diverse Instagram Stories contro alcuni coinquilini del cantautore. Quindi, presupponiamo che, per questa sera, l’Enardu sia pronta all’atto finale. Ma non è finita qui. Perché stando a quanto trapelato da un’Ig stories condivisa sul profilo social ufficiale del programma, è previsto anche un altro ingresso. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, nella casa dopo Serena Enardu entrerà proprio lei: di chi si tratta

Una tredicesima puntata del Grande Fratello Vip davvero ‘scoppiettante’, senza alcun dubbio. Non soltanto perché, come dicevamo precedentemente, entrerà nuovamente nella casa Serena Enardu per un acceso scambio di opinioni con alcuni coinquilini del suo compagno, ma anche per un altro ingresso. Stando a quanto trapelato dal sito social ufficiale del programma, durante la tredicesima diretta del reality a varcare la soglia rossa è un personaggio televisivo molto famoso. Di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. Proprio Valeria Marini, per la seconda volta, entrerà nella casa del GF Vip. Non sappiamo per quale motivo, la showgirl sarda varcherà la porta rossa. Nelle scorse settimane, come ricorderete, lo ha fatto per uno scontro con Rita Rusic. Adesso, invece, cosa accadrà? Non ci resta che aspettare. In fondo, manca davvero poco!