GF Vip, nuova concorrente ufficiale in arrivo: l’annuncio a sorpresa di Alfonso Signorini a inizio puntata, ecco di chi si tratta.

Il Grande Fratello Vip è appena cominciato e già non mancano le grandi sorprese. A inizio puntata, infatti, Alfonso Signorini ha dato alcune anticipazioni su quello che sarebbe successo in puntata. Come già anticipato qualche ora fa, sta per rientrare Serena Enardu, che in questi giorni è stata parecchio infastidita da alcune cose che ha visto da casa. La compagna di Pago, dunque, avrà un duro faccia a faccia con alcuni suoi ex compagni d’avventura. Ma non è tutto. Nei primissimi minuti della puntata, Alfonso Signorini ha prima affrontato di nuovo la questione tra Patrick e Antonella Elia, mostrando anche il loro chiarimento avvenuto in settimana e permettendo anche agli altri inquilini di esprimersi in merito alla questione. Ma ancor prima di collegarsi con i vip in casa, il conduttore ha anche fatto un grande annuncio a sorpresa, lasciando davvero tutti senza parole. A quanto pare, infatti, in casa entrerà una nuova concorrente ufficiale: ecco di chi si tratta.

GF Vip, Alfonso Signorini l’ha appena annunciato: nuova concorrente ufficiale in arrivo

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è cominciata già col botto. In casa sta per entrare Serena Enardu, pronta ad avere un confronto con Patrick e Andrea Montovoli per togliersi qualche ‘sassolino dalle scarpe’. Ma non è tutto. Nel corso della diretta, sarà possibile anche scoprire chi, tra Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente, rimarrà nella casa in qualità di concorrente ufficiale. Quello che sappiamo, però, è che in casa sta per entrare anche un’altra donna. Anche lei si inserirà ufficialmente nel gioco. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini a inizio puntata. Volete sapere di chi si tratta? E’ una vecchia conoscenza del programma. Ebbene sì, stiamo parlando di Valeria Marini. La showgirl è stata già concorrente del reality nella prima edizione ed è entrata in casa in una delle prime puntate di quest’anno per avere un faccia a faccia con la sua storica ‘rivale’, Rita Rusic.

Alcune settimane fa Valeria si è finta una nuova concorrente del reality, ma poi ha trascorso solo una notte con gli altri inquilini. Stavolta, a quanto pare, le cose andranno in maniera diversa. La Marini, infatti, entrerà per rimanere. Come la prenderanno gli altri concorrenti? Non ci resta che aspettare ancora qualche minuto e scoprirlo insieme!